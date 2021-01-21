越籍看護另有感染源？陳時中：接觸時間非明確標準

指揮中心日前認定案869越籍看護的感染源為部桃醫院案838醫師，但有醫師認為，這樣的判斷標準有瑕疵，有檢視環境感染的必要性，指揮中心發言人莊人祥今（21）日於記者會上回應，其實當天除了869確診其他均為陰性，針對環境部分因為時間已經很久了，現在再採檢意義也不大。指揮官陳時中則指出，就會和同樣的確診者有相同長度的接觸時間，也不是一定會或一定不會感染，不會有一個明確的標準。

我是廣告 請繼續往下閱讀

指揮中心研判案869的感染來源為案838在為其照護對象進行診療時接觸確診，有醫師認為，雙方僅接觸16分鐘，如果這樣看護都會被感染，那護理師和病患應該都會被感染，另外869病患在首次與838接觸，在16天後發病，與陳時中先前表示D614G病毒株發病快的特性不符，是不是有必要比較病毒株和環境感染重新評估？

莊人祥說明，有關案838進行病人診療的時候，案869看護就在旁邊，另外還有一名護理師和另一名駐院醫師，除了869確診其他均為陰性，針對環境部分因為時間已經很久了，現在再採檢意義也不大，不過因為病室內也沒有攝影機，是藉由病房門口的監視系統算出從進去到出來16分鐘，內部的詳細作業狀況並不了解。





陳時中則補充，就算是和同樣的確診者有相同長度的接觸時間，也不是一定會或一定不會感染，不會有一個明確的標準，在案839被驗出前幾天就有出現症狀，那潛伏期也是一個範圍，有人說是5到7天，有人說是14天，這也都是一個範圍，而不是一個精確的標準。



