NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

Goshare共享機車正式進軍高雄　首批投入700輛車營運

記者郭凱杰／高雄報導

2021-01-21 19:23:55｜2021-01-21 19:41:21

▲高雄市長陳其邁也參與 GoShare 高雄營運發表會。(圖／記者張文晃攝，2021.01.21)
▲高雄市長陳其邁也參與 GoShare 高雄營運發表會。(圖／記者張文晃攝，2021.01.21)
高市府交通局今(21)日宣布睿能數位服務(Goshare)將於即日起在高雄市投入700輛共享機車租借服務，提供民眾移動的新選擇，服務範圍擴及左營、鳳山等9個行政區。市長陳其邁期望透過結合既有的公共運輸路網，滿足民眾日常移動需求，並逐步降低私人車輛持有率及使用率，以減少停車需求，讓「共享」取代「持有」，釋放有限的城市空間。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲市長陳其邁期望透過結合既有的公共運輸路網，滿足民眾日常移動需求。(圖／記者張文晃攝，2021.01.21)
▲市長陳其邁期望透過結合既有的公共運輸路網，滿足民眾日常移動需求。(圖／記者張文晃攝，2021.01.21)
同時高市府也表示，將持續推動淘汰老舊燃油機車，建置 5G 及 AIoT 示範場域，將朝 2050 年減碳 50% 目標前進。
GoShare 進軍高雄的車款，皆為 Gogoro 自家車款，包括 Gogoro 2、Gogoro 3 及 Gogoro Viva，將投入 700 輛車在高雄進行營運。GoShare 也在 1月21 與 22 日啟動「GoShare 自由試」，打出全台服務車款不限騎乘次數，享起跳價免費的活動。即 Gogoro VIVA 前 6 分鐘 15 元，Gogoro 2 前 6 分鐘 25 元，等於在前 6 分鐘免費。高雄市也成為第 6 座 GoShare 進軍的城市，在 GoShare 先前公佈的資訊，目前 GoShare 已突破 100 萬用戶，6000 輛車，共有 4 種白牌及綠牌車款。

▲市長陳其邁希望讓「共享」取代「持有」，釋放有限的城市空間。。(圖／記者張文晃攝，2021.01.21)
▲市長陳其邁希望讓「共享」取代「持有」，釋放有限的城市空間。。(圖／記者張文晃攝，2021.01.21)
GoShare 今天開始在高雄營運，初期會有 200 輛車，農曆年前應可讓 700 輛車全都到位。服務範圍包含左營區、鼓山區、三民區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區、前鎮區及鳳山區等9個行政區，並提供3種車型提供服務，24小時服務捷運十字路網沿線地區，涵蓋主要交通樞紐、重點學區與熱門景點。

睿能數位服務(Goshare)21日於高雄市投入700輛全新的共享電動機車，民眾可透過手機APP即能路邊租還共享機車，大幅提升移動便利性，透過多元的共享運具結合高雄市輕軌、捷運及公車等大眾運輸路網，逐步取代私人運具，滿足民眾的移動生活需求。

睿能數位服務也提供「GoShare 自由試」騎乘回饋，於高雄服務範圍內騎乘更額外獲得「 用 Visa 卡付款即有趟趟騎乘金回饋」、「完成騎士挑戰」賺「4 倍獎勵」等加碼好康。

交通局為避免共享運具長期占用停車格，停放同一停車位逾3天者，須於主管機關通知後4小時內移置，且要求業者應積極於公共運輸場站周邊、百貨商場等停車密集地區，自行設置路外停車場，或增加與民間停車場洽談合作，以增加共享運具停車空間。

 
 
關鍵字

NOW民調中心

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

繼續作答
顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？

擔心
不擔心
84.66%15.34%
2021-01-20-2021-01-26

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
48.72%51.28%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀