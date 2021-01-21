Goshare共享機車正式進軍高雄　首批投入700輛車營運

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同時高市府也表示，將持續推動淘汰老舊燃油機車，建置 5G 及 AIoT 示範場域，將朝 2050 年減碳 50% 目標前進。
GoShare 進軍高雄的車款，皆為 Gogoro 自家車款，包括 Gogoro 2、Gogoro 3 及 Gogoro Viva，將投入 700 輛車在高雄進行營運。GoShare 也在 1月21 與 22 日啟動「GoShare 自由試」，打出全台服務車款不限騎乘次數，享起跳價免費的活動。即 Gogoro VIVA 前 6 分鐘 15 元，Gogoro 2 前 6 分鐘 25 元，等於在前 6 分鐘免費。高雄市也成為第 6 座 GoShare 進軍的城市，在 GoShare 先前公佈的資訊，目前 GoShare 已突破 100 萬用戶，6000 輛車，共有 4 種白牌及綠牌車款。
GoShare 今天開始在高雄營運，初期會有 200 輛車，農曆年前應可讓 700 輛車全都到位。服務範圍包含左營區、鼓山區、三民區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區、前鎮區及鳳山區等9個行政區，並提供3種車型提供服務，24小時服務捷運十字路網沿線地區，涵蓋主要交通樞紐、重點學區與熱門景點。
睿能數位服務(Goshare)21日於高雄市投入700輛全新的共享電動機車，民眾可透過手機APP即能路邊租還共享機車，大幅提升移動便利性，透過多元的共享運具結合高雄市輕軌、捷運及公車等大眾運輸路網，逐步取代私人運具，滿足民眾的移動生活需求。
睿能數位服務也提供「GoShare 自由試」騎乘回饋，於高雄服務範圍內騎乘更額外獲得「 用 Visa 卡付款即有趟趟騎乘金回饋」、「完成騎士挑戰」賺「4 倍獎勵」等加碼好康。
交通局為避免共享運具長期占用停車格，停放同一停車位逾3天者，須於主管機關通知後4小時內移置，且要求業者應積極於公共運輸場站周邊、百貨商場等停車密集地區，自行設置路外停車場，或增加與民間停車場洽談合作，以增加共享運具停車空間。