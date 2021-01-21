禁公務員桃園出差？侯友宜：中央的資訊要透明

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侯友宜認為，如果衛福部長陳時中說的沒有錯，應該不是只有戴口罩，更重要的是手部清潔，大家應隨身帶酒精噴消液，隨時把手部的消毒做到位；此外，很多的桃園人在新北上班，很多新北人也住在桃園，最重要的是，所有防疫點的資訊要透明，讓地方做大幅的環境清消，且全國的民眾要調整作法，因為大家已太久沒有把個人的防疫意識形態，拉高到更高的警覺心，雖記得戴口罩但常常忘了手部的清消，現階段的手部清消一定很重要。
侯友宜指出，病毒的傳播不是只有飛沫傳播，還有環境汙染的傳播，包含手部碰到的，尤其碰到我們的嘴、臉、眼睛這個部分，特別提醒大家這是最容易感染到；因此，春節的期間，特提醒所有市民好朋友們，用拱手代替握手，不要擁抱，因為依據陳時中的訊息，應該有環境汙染，手部汙染已經擴展出來，居家隔離了400多個醫護同仁在外面的活動，必須要謹慎的面對，這才是現階段要跟桃園並肩作戰，一定要全力配合中央，大家全力把防疫做到位。
此外，新北一定做桃園的後盾，不但在整個收治的病患撤離上，新北全力的配合外，其實也接到中央疫情指揮中心的命令，已全力的清空醫院支援桃園，最近也把100間的防疫旅館勻出來給中央來做統一調度，任何一個疫情，絕對不可能新北市單獨作戰，一定是聯合全國來作戰；並重申，防疫只有上下一條心，中央現階段的資訊一定要透明，為什麼國防部會下令讓官兵不到桃園，為什麼會下這個命令？這才是縣市首長會限制公務人員去桃園的癥結。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。