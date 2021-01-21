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禁公務員桃園出差？侯友宜：中央的資訊要透明

記者陳志仁/新北報導

2021-01-21 16:49:50｜2021-01-21 16:54:43

侯友宜
▲侯友宜表示，中央現階段的資訊一定要透明，為什麼國防部會下令讓官兵不到桃園，為什麼會下這個命令？這才是縣市首長會限制公務人員去桃園的癥結。（圖/記者陳志仁攝，2021.01.21）
衛福部部立桃園醫院新冠肺炎群聚感染持續的擴大，目前累計10人染疫，繼澎湖縣昨（20）日率先宣布禁止縣府及公務人員到桃園出差後，苗栗縣、雲林縣今（21）日也跟進；新北市長侯友宜強調，新北跟桃園是共同生活圈，我們一起面對，一起解決！
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侯友宜今日出席新北市政府警察局淡水分局三芝分駐所新建工程落成的啟用典禮，被問及多個縣市限制縣府及公務人員到桃園出差的看法？侯友宜表示，新北跟桃園是共同的生活圈，防疫一定是上下一條心，一起面對共同來解決，桃園的發生的事情，新北不可能置身事外；現階段應該從桃園疫情最重要的問題深入了解，從醫院的感染到外面潛伏零星社區感染，採取的步驟跟作戰方式要跟桃園同步，現階段最重要的是，要先從個人的防疫開始做好。
侯友宜認為，如果衛福部長陳時中說的沒有錯，應該不是只有戴口罩，更重要的是手部清潔，大家應隨身帶酒精噴消液，隨時把手部的消毒做到位；此外，很多的桃園人在新北上班，很多新北人也住在桃園，最重要的是，所有防疫點的資訊要透明，讓地方做大幅的環境清消，且全國的民眾要調整作法，因為大家已太久沒有把個人的防疫意識形態，拉高到更高的警覺心，雖記得戴口罩但常常忘了手部的清消，現階段的手部清消一定很重要。

侯友宜指出，病毒的傳播不是只有飛沫傳播，還有環境汙染的傳播，包含手部碰到的，尤其碰到我們的嘴、臉、眼睛這個部分，特別提醒大家這是最容易感染到；因此，春節的期間，特提醒所有市民好朋友們，用拱手代替握手，不要擁抱，因為依據陳時中的訊息，應該有環境汙染，手部汙染已經擴展出來，居家隔離了400多個醫護同仁在外面的活動，必須要謹慎的面對，這才是現階段要跟桃園並肩作戰，一定要全力配合中央，大家全力把防疫做到位。

此外，新北一定做桃園的後盾，不但在整個收治的病患撤離上，新北全力的配合外，其實也接到中央疫情指揮中心的命令，已全力的清空醫院支援桃園，最近也把100間的防疫旅館勻出來給中央來做統一調度，任何一個疫情，絕對不可能新北市單獨作戰，一定是聯合全國來作戰；並重申，防疫只有上下一條心，中央現階段的資訊一定要透明，為什麼國防部會下令讓官兵不到桃園，為什麼會下這個命令？這才是縣市首長會限制公務人員去桃園的癥結。

 
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