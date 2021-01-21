NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

泰國首間大麻料理咖啡廳！主打「好心情」菜單超吸睛

四方報/綜合報導

2021-01-21 18:41:19

泰國大麻料理餐廳
▲出現首間將大麻葉入菜的餐廳，推出「微笑天婦羅」、「好心情披薩」等吸睛料理，吸引不少好奇民眾紛紛前來嚐鮮。（圖／翻攝自餐廳臉書）
泰國在2017年將藥用大麻合法化，為東南亞國家開創首例；如今則出現首間將大麻葉入菜的餐廳，推出「微笑天婦羅」、「好心情披薩」等吸睛料理，吸引不少好奇民眾紛紛前來嚐鮮。
我是廣告 請繼續往下閱讀

綜合外媒報導，這間餐廳是泰國 Chaophraya Abhaibhubejhr 醫院旁的附設餐廳，該醫院在大麻研究領域領先全國，16個月前開設了亞洲第一家「大麻診所」，現在更推出首間主打大麻料理的餐廳，盼推動社會大眾破除對大麻的迷思，並吸引國內外觀光客前來。

翻開餐廳菜單，可以看到「傻笑麵包」、「微笑天婦羅」、「好心情披薩」、「樂舞沙拉」、「開心豬肉湯」等主打好心情的料理。其中，「樂舞沙拉」將大麻葉炸得酥脆，搭配豬絞肉和蔬菜，十分新鮮；而「好心情披薩」則是將披薩上常見的奧勒岡葉換成大麻葉，別有一番風味。

另外，餐廳還提供「好心情蘇打」，將百香果汁、糖漿、大麻汁液倒入蘇打水中調合。一名顧客 Ketsirin Boonsiri 表示：「我從來沒食用過大麻，感覺很奇怪，但蠻好吃的」，並表示，大麻葉吃起來跟一般蔬菜差不多。

醫院的企劃負責人 Pakakrong Kwankao 表示：「大麻葉有助於促進食慾、讓心情變好，還有助眠效果。若將大麻葉入菜，就算是一點點，也能讓病患加速復原」。

泰國教育部長 Kanokwan Vilawan 對於大麻餐廳的開張也表示鼓勵，他更提出，可以將大麻葉放入已經十分有名的泰國菜如綠咖喱、打拋豬等，作為觀光賣點帶動海外消費者前來。

泰國在2017年將藥用大麻合法化後，不少大麻診所應運而生，不過，目前娛樂性大麻依舊禁止。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
關鍵字

NOW民調中心

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

繼續作答
北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？

擔心
不擔心
84.66%15.34%
2021-01-20-2021-01-26

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
48.72%51.28%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀