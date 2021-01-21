泰國首間大麻料理咖啡廳！主打「好心情」菜單超吸睛

泰國在2017年將藥用大麻合法化，為東南亞國家開創首例；如今則出現首間將大麻葉入菜的餐廳，推出

吸引不少好奇民眾紛紛前來嚐鮮。

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綜合外媒報導，這間餐廳是泰國 Chaophraya Abhaibhubejhr 醫院旁的附設餐廳，該醫院在大麻研究領域領先全國，16個月前開設了亞洲第一家「大麻診所」，現在更推出首間主打大麻料理的餐廳，盼推動社會大眾破除對大麻的迷思，並吸引國內外觀光客前來。

翻開餐廳菜單，可以看到「傻笑麵包」、「微笑天婦羅」、「好心情披薩」、「樂舞沙拉」、「開心豬肉湯」等主打好心情的料理。其中，「樂舞沙拉」將大麻葉炸得酥脆，搭配豬絞肉和蔬菜，十分新鮮；而「好心情披薩」則是將披薩上常見的奧勒岡葉換成大麻葉，別有一番風味。





另外，餐廳還提供「好心情蘇打」，將百香果汁、糖漿、大麻汁液倒入蘇打水中調合。一名顧客 Ketsirin Boonsiri 表示：「我從來沒食用過大麻，感覺很奇怪，但蠻好吃的」，並表示，大麻葉吃起來跟一般蔬菜差不多。





醫院的企劃負責人 Pakakrong Kwankao 表示：「大麻葉有助於促進食慾、讓心情變好，還有助眠效果。若將大麻葉入菜，就算是一點點，也能讓病患加速復原」。





泰國教育部長 Kanokwan Vilawan 對於大麻餐廳的開張也表示鼓勵，他更提出，可以將大麻葉放入已經十分有名的泰國菜如綠咖喱、打拋豬等，作為觀光賣點帶動海外消費者前來。





泰國在2017年將藥用大麻合法化後，不少大麻診所應運而生，不過，目前娛樂性大麻依舊禁止。