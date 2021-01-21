唐吉訶德開幕現群聚危機 陳時中：晚點再去買
記者黃仁杰／台北報導
2021-01-21 17:07:51｜2021-01-21 17:23:45
日本知名連鎖零售百貨商店唐吉訶德日前於台北西門町開幕台灣首店，開幕當天人潮爆滿，要排隊長達3個小時才能進場，也顯現了本土群聚感染的危機，指揮中心指揮官陳時中今（21）日於記者會上表示，由於出現國內疫情，擁擠的區域應做好人流管制，「生意那麼好它不會那麼快就關了...晚兩個禮拜去買，輕輕鬆鬆去買那不是很好？」
唐吉訶德一開幕人潮爆滿，然而也成為防疫破口，陳時中今日記者會上表示，希望非常壅擠的區域能作人流管制，「事實上我看到新開的店面，生意那麼好它不會那麼快就關了大家慢慢來不要急於一時，不然在隔離病房的醫護眼裡看起來真的會很心酸。」陳時中還進一步說，「它不是只賣一天啊，它還會一直賣下去啊，晚兩個禮拜去買，輕輕鬆鬆去買那不是很好？」同時建議判斷標準就是看到有排隊就改天再去。
至於農曆春節假期將至，許多人因為工作或是拜年有「跑攤」需求，但陳時中也重申，「不跑攤不失禮啦」，增加人潮聚集總是能避免就避免，有些親子家庭要聚會那是生活的一部分也沒有關係，那公眾人物就不要太不得已，盡量能避免就避免，人太多的地方不要去，雖然時間是會有一點點緊張，「但是不要驚慌，防疫也請不要鬆懈。」
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