阿聯酋航空疫苗計畫開跑 機組員「不限國籍」都可施打
記者陳致宇／台北報導
2021-01-21 17:12:18｜2021-01-21 17:12:38
阿聯酋航空集團與杜拜衛生局(Dubai Health Authority)及健康暨疾病預防部 (Ministry of Health and Prevention)合作，宣布自1月18日早上起，為集團旗下駐阿拉伯聯合大公國的員工施實新冠肺炎疫苗接種計畫，並將第一線的航空服務人員列為優先施打對象，其中包含機組服務人員、駕駛艙與其他營運相關負責人員。
阿聯酋航空表示，因應疫情的爆發，已施行多層的防護措施以確保全體顧客、員工及社區的健康與安全。而新冠肺炎疫苗接種計畫則會對疫情的防護提升至下一個階段，希望藉此保障在困境中仍為旅客服務、在世界各地運送必要物資的航空從業人員健康與安全。阿聯酋航空指出，集團為旗下駐阿拉伯聯合大公國的員工提供政府核可的輝瑞疫苗(Pfizer-BioNTech)及中國大陸國藥集團疫苗(Sinopharm)，預約時間調整為每周 7 日、每日 12 小時，可在政府指定的醫療中心或診所施打疫苗。
根據以英國牛津大學為基地的Our World In Data研究網站數據指出，阿拉伯聯合大公國為全球第二高疫苗接種的國家，每100人就配有19.04劑疫苗。而阿拉伯聯合大公國自2020年12月推出新冠肺炎疫苗公共接種計畫起，已有近190萬公民及居民施打疫苗，並預計在2021年3月底達成超過5成人口接種新冠肺炎疫苗的目標。
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