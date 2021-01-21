NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

阿聯酋航空疫苗計畫開跑　機組員「不限國籍」都可施打

記者陳致宇／台北報導

2021-01-21 17:12:18｜2021-01-21 17:12:38

阿聯酋航空
▲為加強防疫，阿聯酋航空即日起為集團旗下駐阿拉伯聯合大公國的員工施實新冠肺炎疫苗。（圖／阿聯酋航空）
阿聯酋航空集團與杜拜衛生局(Dubai Health Authority)及健康暨疾病預防部 (Ministry of Health and Prevention)合作，宣布自1月18日早上起，為集團旗下駐阿拉伯聯合大公國的員工施實新冠肺炎疫苗接種計畫，並將第一線的航空服務人員列為優先施打對象，其中包含機組服務人員、駕駛艙與其他營運相關負責人員。
我是廣告 請繼續往下閱讀
阿聯酋航空表示，因應疫情的爆發，已施行多層的防護措施以確保全體顧客、員工及社區的健康與安全。而新冠肺炎疫苗接種計畫則會對疫情的防護提升至下一個階段，希望藉此保障在困境中仍為旅客服務、在世界各地運送必要物資的航空從業人員健康與安全。
阿聯酋航空指出，集團為旗下駐阿拉伯聯合大公國的員工提供政府核可的輝瑞疫苗(Pfizer-BioNTech)及中國大陸國藥集團疫苗(Sinopharm)，預約時間調整為每周 7 日、每日 12 小時，可在政府指定的醫療中心或診所施打疫苗。

根據以英國牛津大學為基地的Our World In Data研究網站數據指出，阿拉伯聯合大公國為全球第二高疫苗接種的國家，每100人就配有19.04劑疫苗。而阿拉伯聯合大公國自2020年12月推出新冠肺炎疫苗公共接種計畫起，已有近190萬公民及居民施打疫苗，並預計在2021年3月底達成超過5成人口接種新冠肺炎疫苗的目標。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

繼續作答
北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？

擔心
不擔心
84.28%15.72%
2021-01-20-2021-01-26

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
49.15%50.85%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀