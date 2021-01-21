同「粥」共濟 佛光山千碗臘八粥暖挺醫護
記者陳志仁/新北報導
2021-01-21 17:14:15
衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚感染持續的擴大，各界都繃緊神經因應；佛光山新莊擇善寺今(21)日特別捐贈千碗臘八粥予衛福部臺北醫院，為堅守崗位的醫護同仁祈福；臺北醫院長鄭舜平也特別將獲得祝福加持的臘八粥，親送至集中檢疫所慰問工作人員的辛勞。
鄭舜平表示，「感謝佛光山新莊擇善寺妙進法師及國際佛光會中華總會新莊第一、第二、第三、第四、第五分會，特地以大悲咒水熬煮1500碗臘八粥，為堅守崗位的醫護同仁祈福，並與病友結緣送暖；相信所有民眾皆能戴好口罩、勤洗手，做好個人健康管理，一起努力、攜手抗疫，祝大家平安、健康」。佛光山新莊擇善寺妙進法師指出，佛陀在世時曾修苦行，食用牧羊女所供養的乳粥得以恢復體力，最終成就無上智慧，因此在佛陀成道紀念日煮粥供佛及分送大眾結緣的粥也稱「臘八粥」或「佛粥」，代表同沾法喜、福慧增長的祝福，及驅寒暖胃的意義；希望祝福所有為防疫、照護病人站在最前線的醫院同仁們，及因疾病受苦的病友，都能同沾法喜、早日康復。
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