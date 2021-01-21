全力挺醫護！指揮中心祭「部桃專案」照護隔離者也有津貼

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此外，陳時中也說，在外移到其他醫院或是護理師的部分，也都會有額外津貼，請部桃的同仁不用擔心，而經費的來源是從防疫經費裡出，若有牽涉到其他法規是不是允許的部分，在專案的辦法中若能訂指揮中心一定會去制定，如果不行，行政院也會支援。
有媒體追問網路上有醫護爆料自己在隔離期間沒有薪水，有點後悔主動申報進行採檢，陳時中則回應稱這部分他並不是太清楚，但在部桃應該不會有這樣的情況，他說，只要有症狀都要篩檢，除非該同仁堅持要付費用，不然在現行的辦法中都算在公費採檢費用之內，且並未有隔離不給付薪水的問題，因此若有相關狀況發生，應向指揮中心回報，由指揮中心來確認查核。
最後陳時中也強調，台灣就這麼大，大家都是一體的，彼此警覺性應該要有，人也都會趨吉避凶，不過還請大家把互相幫助的精神發揮出來，同時確實做好個人防疫工作，目前的狀況還只是初期的情況，不要過度鬆懈，也不要過度緊張，希望大家都能維持這樣的態度一同抗疫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。