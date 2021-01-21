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全力挺醫護！指揮中心祭「部桃專案」照護隔離者也有津貼

記者林莞茜/綜合報導

2021-01-21 17:27:19｜2021-01-21 17:27:50

衛生福利部桃園醫院，如今成為新冠肺炎群聚感染之地。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
▲指揮中心祭出「部桃專案」，指揮官陳時中也強調，所有受到影響的醫護都會有相關的津貼補助。圖為衛生福利部桃園醫院。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
國內爆發部立桃園醫院內群聚感染，至今（21）日有10起確診新冠肺炎案例，由於疫情還未完全控制，中央流行疫情指揮中心表示，目前啟動兩解段應變措施，包括成立前進指揮所及啟動清空計劃，但醫院停診、醫護隔離，連帶影響到收入支出，對此，指揮官陳時中宣布將訂定「部桃專案」，提供受到影響者相關的津貼。
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陳時中說，因為疫情而受到影響、停診，這部分本來就有一定的辦法在處理，而這一次針對照顧確診者部分，由於相關的津貼是只規定在隔離病房裏照顧確診者而非接觸者，因此，這兩天在行政院長蘇貞昌的指引下，他也建議要做一個「部桃專案」，對於進到相關病室的醫護，就算不是照顧確診個案，畢竟都還是有風險，所以在一人一室、隔離病房中的醫護都會給予津貼。
此外，陳時中也說，在外移到其他醫院或是護理師的部分，也都會有額外津貼，請部桃的同仁不用擔心，而經費的來源是從防疫經費裡出，若有牽涉到其他法規是不是允許的部分，在專案的辦法中若能訂指揮中心一定會去制定，如果不行，行政院也會支援。

有媒體追問網路上有醫護爆料自己在隔離期間沒有薪水，有點後悔主動申報進行採檢，陳時中則回應稱這部分他並不是太清楚，但在部桃應該不會有這樣的情況，他說，只要有症狀都要篩檢，除非該同仁堅持要付費用，不然在現行的辦法中都算在公費採檢費用之內，且並未有隔離不給付薪水的問題，因此若有相關狀況發生，應向指揮中心回報，由指揮中心來確認查核。

最後陳時中也強調，台灣就這麼大，大家都是一體的，彼此警覺性應該要有，人也都會趨吉避凶，不過還請大家把互相幫助的精神發揮出來，同時確實做好個人防疫工作，目前的狀況還只是初期的情況，不要過度鬆懈，也不要過度緊張，希望大家都能維持這樣的態度一同抗疫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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