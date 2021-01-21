避免春運成防疫破口 中國祭獎勵措施鼓勵「在地過節」
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-01-21 18:37:54
中國近期新冠肺炎本土疫情日趨嚴峻，面對即將來臨的春節，號稱「地表最大人口遷徙」的春運龐大人流將成為防疫的大難題，中國官方近日不斷呼籲「就地過節」，並祭出相關獎勵措施，盼降低春運壓力，不過交通官員今（21）日預估，今年春運期間每日的載運人次仍將達4000萬，總計上看17億人次，較去年增加一成。
根據中國媒體報導，不只官方倡議「非必要不返鄉」，各地企業組織也發起獎勵措施，比如情感號召「在地過年、不給家人添麻煩」，還有企業用獎金鼓勵員工留下來過年，例如廈門一家企業拿出人均5000元人民幣獎勵「留廈過年」，台州市給予在地過年的員工加碼紅包鼓勵。有台商拍下，企業掛起紅布條呼籲外地員工「今年過節不回家，留在公司掙錢花」、「回家還要做月子、不如留著賺票子」等，勸員工在地過節。
中國國務院聯防聯控機制20日下午召開記者會說明春節前後疫情防控，交通運輸部運輸服務司副司長王繡春表示今年「不同以往」，是疫情防控常態化後的第一個春運，依據票務預售的情況以及近期運輸量推估，預計今年春運期間載運旅客17億人次左右，每日平均4000萬人次，仍然是非常大的壓力。
為了舒緩人流，王繡春提出相關措施因應，包含實施錯峰、避峰出行，同時落實預約限量接待旅遊相關政策，減少旅客集中；提升客運疫情防控標準，增加運輸工具消毒頻率，並落實實名購票、對號入座，嚴格執行測溫、戴口罩，控制載客率等，最後是堅持「人物同防」，嚴格檢視進口物流及相關入境人員。
中國官方近期不斷鼓勵民眾就地過節，今天並宣布，春節返鄉人員必須持7日以內的新冠肺炎核酸陰性檢測證明才能夠返鄉。
不過有網友反應，雖然能知道中央政府防疫的艱難，但「家有老父老母、有沒有相關措施可以幫忙照顧？」「能否彈性調整過年假期，才能真正實施分流？」顯示中國龐大人口，在防疫難題上，政府還需多花心思考量如何兩全其美。