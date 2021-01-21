配合防疫 台南多間宮廟大型活動取消
記者鄭婷襄/台南報導
2021-01-21 17:39:57
衛福部桃園醫院爆發群聚感染事件，鑑於國內疫情有升溫的趨勢，為防範疫情威脅，台南市政府除宣布暫時取消今年鹽水蜂炮活動，在市府與各區公所努力溝通協調下，臺南市多家廟宇均陸續宣布取消近期大型遶境或春節期間重要活動，台南市長黃偉哲也感謝各大宮廟共體時艱，一起為防疫盡心力。
因應國內疫情升溫，台南市民政局並配合內政部正式行文各區公所，請各區公所積極輔導轄區宗教團體，如近期有辦理宗教集會活動計畫，主辦單位務必依據衛福部訂頒「COVID-19（武漢肺炎）因應指引：公眾集會」進行評估、訂定防疫應變計畫並落實相關防疫措施，對於無法落實之主辦單位，則應取消或延期辦理。包括開基玉皇宮1月23、 24日逾萬人大型遶境活動「取消」、開基天后祖廟2月14日的送天師遶境「延後辦理」、鹿耳門聖母廟新春嘉年華迎春牛系列活動「縮小規模」辦理，2月26日元宵節當天鞭春牛、國際高空煙火活動暫停，另外普濟殿原訂2月6日起登場的第9屆「府城普濟燈會」也宣布「取消」，祀典大天后宮也宣布「取消」除夕夜搶頭香活動，而鹿耳門天后宮辛丑年文化季暨參拜祈福活動發放年夜祭歲錢亦「取消」。台南市長黃偉哲表示，感謝各大宮廟的支持，在此時共體時艱，一起為防疫盡心力，並持續請民政局督導區公所向近期及春節期間擬舉辦活動之宗教團體，進行協調溝通；民政局也提醒民眾，下個月就是農曆春節，民眾習慣攜家帶眷到廟宇參拜，到寺廟參拜務必戴口罩，並保持社交安全距離，如有發燒或呼吸道症狀者應避免外出，大家共同遵守防疫規定，讓眾神都放心，眾人更安心。