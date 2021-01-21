長串「艱澀醫學台詞」不NG！張榕容提供絕招

電影《複身犯》發布幕後花絮，片中飾演腦科學博士的張榕容，不僅要流暢說出饒口的醫學台詞，在專業感中還得保有一點感性，連一起對戲的楊祐寧和李銘忠都直呼：「太難了！」但張榕容卻樂在其中，挑戰不NG念完長串台詞，讓她超有成就感。

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當初看到《複身犯》劇本，張榕容就對這個既冷靜又脆弱的反差角色，感到很有興趣，馬上決定接演，面對台詞裡滿是艱澀的醫學、科學詞彙，她自有妙招。拿到劇本時，她會先手寫一次自己的台詞，接著不斷地念，直到可以很順地講完、不卡詞，劇本裡也寫了滿滿的醫學筆記。

▲張榕容（左）有感情地講出學術性台詞，連楊祐寧都佩服。（圖／牽猴子）

到了拍攝現場後，再配合現場的道具、環境等等，調整講台詞的節奏，張榕容笑說：「我的劇本很多筆記、非常豐富，這也是我覺得很好玩的地方。」

但

不同於《複身犯》中那位心思細膩、有些敏感且鮮少露出笑容的博士沈宜玲，張榕容表示自己是一個有話直說，也非常愛笑的人，可是只要到了拍攝現場，就會像打開開關似的，不由自主地嚴肅起來，氣場一秒轉換，讓對手演員都大感佩服。

▲張榕容在片中既是腦科學博士，也是感性母親。（圖／牽猴子）

此外，張榕容在片中既是一位博士，也是一名母親，經常在理性與感性之間遊走，很多時候她必須非常理智，但碰到小孩子的事情，她會無法控制而情緒潰堤，是個複雜多變又層次分明的角色。