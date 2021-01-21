蕭美琴出席拜登就職典禮觸怒中國？蔣萬安：國人都很樂見
記者丁上程 吳承翰/台北報導
2021-01-21 17:48:53｜2021-01-21 17:49:32
國民黨台北市長熱門人選、立委蔣萬安，今天（21日）下午到台北市議會，與同黨籍的立委及市議員們一同打籃球。接受媒體訪問時，被問到駐美代表蕭美琴出席美國新任總統拜登（Joe Biden）就職典禮，更是在中美斷交42年以來，台灣第一次有駐美代表參與總統就職典禮，對此蔣萬安也表示，這是全台灣上下國人共同心願，也非常樂見、感到驕傲，不分黨派都非常樂見、感到高興。
而對於同黨立委馬文君，先是自在臉書上猛酸執政黨無法取得美國總統就職典禮邀請函，但隨後遭狠打臉，網友紛紛到馬文君臉書洗版，對此蔣萬安表示，馬文君已經有出面回應，且她也曾經向外交部詢問是否有收到邀請，才會做出此番評論。若這次因為疫情等因素，蕭美琴無法出席也不意外，若能受邀正式參加就職典禮「真的是更好」，因此他認為這應該是全體國人感到高興、驕傲的事。現場媒體也追問，蕭美琴受邀參與美國總統就職典禮，是否會觸怒中國？對此蔣萬安也直言不諱表示「不會」，並強調駐美代表能受邀出席一事，是全台灣上下國人共同的心願，也非常樂見、感到驕傲的事，「我想這不分黨派都非常樂見、也感到高興」。