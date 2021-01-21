町田啓太打敗佐藤健　靠《30歲處男魔法師》得獎了

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綾野剛打敗同劇《MIU404》的星野源、呼聲極高的堺雅人拿下「年度最佳男主角」，同劇飾演上司的麻生久美子則拿下「最佳女配角」；「年度最佳改編劇本」由2020年末異軍突起的《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》奪下，同時也被觀眾票選為「年度最佳人氣日劇」，人氣旺到不行。
在《30歲處男魔法師》中，無時無刻都為對方著想的町田啓太，則以黑馬之姿擊敗《戀愛可以持續到天長地久》的「天堂醫生」佐藤健，拿下「年度最佳男配角」，「年度最佳女主角」則由《戀愛》的「勇者」上白石萌音勝出。
「K劇大賞-年度日劇賞」完整名單：
年度最佳日劇：《MIU404》
年度最佳改編劇本：《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》吉田惠里香、岡崎聰子
年度最佳原創劇本：《MIU404》野木亞紀子
年度最佳男主角：《MIU404》綾野剛
年度最佳女主角：《戀愛可以持續到天長地久》上白石萌音
年度最佳男配角：《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》町田啓太
年度最佳女配角：《MIU404》麻生久美子
年度最佳戲劇主題曲：《MIU404》米津玄師〈感電〉
年度最佳導演：《MIU404》塚原亞由子、竹村謙太郎
年度最佳人氣日劇：《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》
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