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町田啓太打敗佐藤健　靠《30歲處男魔法師》得獎了

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-01-21 18:49:40

▲町田啓太（左）名氣攀升獲得觀眾支持，擊敗佐藤健。（圖／ 資料照）
▲町田啓太（左）名氣攀升獲得觀眾支持，擊敗佐藤健。（圖／ 資料照）
新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響全球、重創影視產業，但各國仍推出優質戲劇，代理不少日劇的KKTV，針對2020年所上架的44部日劇為範圍舉辦「K劇大賞-年度日劇賞」，並找來專業KOL評選，今（21日）結果出爐，《MIU404》一舉拿下「最佳日劇」、「男主角」、「女配角」、「原創劇本」、「最佳導演」與「最佳主題曲」等6項大獎，成為最大贏家；而町田啓太則打敗男神佐藤健，成最佳男配。
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▲綾野剛（左）打敗同劇《MIU404》的星野源，成最佳男主角。（圖／KKTV）
▲綾野剛（左）打敗同劇《MIU404》的星野源，成最佳男主角。（圖／KKTV）
綾野剛打敗同劇《MIU404》的星野源、呼聲極高的堺雅人拿下「年度最佳男主角」，同劇飾演上司的麻生久美子則拿下「最佳女配角」；「年度最佳改編劇本」由2020年末異軍突起的《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》奪下，同時也被觀眾票選為「年度最佳人氣日劇」，人氣旺到不行。
在《30歲處男魔法師》中，無時無刻都為對方著想的町田啓太，則以黑馬之姿擊敗《戀愛可以持續到天長地久》的「天堂醫生」佐藤健，拿下「年度最佳男配角」，「年度最佳女主角」則由《戀愛》的「勇者」上白石萌音勝出。

▲上白石萌音人氣超旺。（圖／KKTV）
▲上白石萌音人氣超旺。（圖／KKTV）
「K劇大賞-年度日劇賞」完整名單：
年度最佳日劇：《MIU404》
年度最佳改編劇本：《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》吉田惠里香、岡崎聰子
年度最佳原創劇本：《MIU404》野木亞紀子
年度最佳男主角：《MIU404》綾野剛
年度最佳女主角：《戀愛可以持續到天長地久》上白石萌音
年度最佳男配角：《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》町田啓太
年度最佳女配角：《MIU404》麻生久美子
年度最佳戲劇主題曲：《MIU404》米津玄師〈感電〉
年度最佳導演：《MIU404》塚原亞由子、竹村謙太郎
年度最佳人氣日劇：《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》
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