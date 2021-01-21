郭靜尾牙唱到一半 身上多了個小孩超傻眼
記者吳雨婕/綜合報導
2021-01-21 18:13:59
郭靜於今（21）日前往參觀「I LOVE BANKSY特展」，她談起先前參與尾牙活動時的奇妙經驗，提到曾被小女孩掛身上，當時她為了避免尷尬，只好讓對方掛在身上並繼續演唱，逗趣過程讓人會心一笑。
曾經辦過個人畫展的郭靜，透露對Banksy印象深刻的是其經典畫作《氣球女孩》，當初只是看過一眼，但卻留下深刻的印象，很喜歡Banksy作品背後的諷刺，因為可以勾起人對事物的省思。郭靜也談到近況，她表示之後會有劇場的演出，這次是她首次參與舞台劇，「心情很緊張也很興奮，會讓自己花許多心思在排練上，希望大家透過舞台劇看到我不同以往的一面。」現在正值舉辦尾牙的時期，郭靜被問到尾牙有沒有因為疫情影響而減少邀約，她感激表示與大部分的人相比，自己算是多的了。她也分享曾經在尾牙上碰到的趣事，有一次在尾牙活動上，她走下來與觀眾互動，沒想到竟然有熱情的民眾把小女孩放到她身上，讓她很驚慌，因為小孩滿重的，且她不好意思立刻把小孩放下，只好抱著小女孩繼續演唱。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。