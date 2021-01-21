郭靜尾牙唱到一半　身上多了個小孩超傻眼

郭靜於今（21）日前往參觀「I LOVE BANKSY特展」，她談起先前參與尾牙活動時的奇妙經驗，提到曾被小女孩掛身上，當時她為了避免尷尬，只好讓對方掛在身上並繼續演唱，逗趣過程讓人會心一笑。

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曾經辦過個人畫展的郭靜，透露對Banksy印象深刻的是其經典畫作《氣球女孩》，當初只是看過一眼，但卻留下深刻的印象，很喜歡Banksy作品背後的諷刺，因為可以勾起人對事物的省思。郭靜也談到近況，她表示之後會有劇場的演出，這次是她首次參與舞台劇，「心情很緊張也很興奮，會讓自己花許多心思在排練上，希望大家透過舞台劇看到我不同以往的一面。」