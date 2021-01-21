跟進澎湖避免到桃園？ 台南、高雄不贊成
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-21 18:26:27
針對澎湖縣長賴峰偉宣布縣府及所屬機關員工，除非必要否則暫停至台灣本島洽公，台南市長黃偉哲今（21）日表示尊重個別縣市長想法看法，但是基於同島一命，都是台灣人不需要做這種落井下石的動作；高雄市長陳其邁則認為，沒有必要跟中央疫情指揮中心有太多其他不一樣的標準，不要亂了套。
台南市長黃偉哲則認為，台灣防疫做得好，是一個整體的，何必要在這個時候去仿效中國大陸一樣把人家的房門給釘死，這樣對桃園人太不公平，當部桃醫護人員為了守護國人的第一線，治療COVID-19確診者，努力甚至做出犧牲的時候，卻有人在澆冷水、在落井下石，這在情感上、道義上、法律上事實上都是行不通的，當然尊重個別縣市長想法看法，但是基於同島一命，大家都是台灣人，不需要做這種落井下石的動作。而和桃園市長鄭文燦交情好的高雄市長陳其邁，今天受訪時則表示，防疫最重要的就是要大家團結，遵循中央疫情指揮中心的規定來落實防疫的措施，這個是最重要的，現在從桃園醫院的這個個案來看，也都有很清楚的掌握病例的足跡，還沒有到社區傳播的程度，根據疫情來調整我們防疫的措施，這樣才能保護國人的健康，所以沒有必要有太多跟中央疫情指揮中心有其他不一樣標準，不要亂了套，也不用太過於擔心。
陳其邁認為，台灣防疫兩個成功的關鍵，一個是居家檢疫作的好，其它國家再作居家檢疫沒有辦法像我們這樣落實；第二個是疫調作的好，誰是感染源馬上追到他，匡列他接觸的對象馬上進行隔離，這兩大工作還是要落實作好，大家遵從疫情指揮中心防疫的規定，每個人保持社交距離、戴好口罩，保護自己跟家人安全的健康。
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