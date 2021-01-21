跟進澎湖避免到桃園？　台南、高雄不贊成

針對澎湖縣長賴峰偉宣布縣府及所屬機關員工，除非必要否則暫停至台灣本島洽公

21）日表示尊重個別縣市長想法看法，但是基於同島一命，都是台灣人不需要做這種落井下石的動作；高雄市長陳其邁則認為，沒有必要跟中央疫情指揮中心有太多其他不一樣的標準，

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台灣防疫做得好，是一個整體的，何必要在這個時候去仿效中國大陸一樣把人家的房門給釘死，這樣對桃園人太不公平，當部桃醫護人員為了守護國人的第一線，治療COVID-19確診者，努力甚至做出犧牲的時候，卻有人在澆冷水、在落井下石，這在情感上、道義上、法律上事實上都是行不通的，當然尊重個別縣市長想法看法，但是基於同島一命，大家都是台灣人，不需要做這種落井下石的動作。

澎湖呼籲不要到桃園，台南市長黃偉哲表示 尊重個別縣市長想法看法，但是基於同島一命，大家都是台灣人，不需要做這種落井下石的動作 。（圖／台南市政府提供）

而和桃園市長鄭文燦交情好的高雄市長陳其邁，今天受訪時則表示，