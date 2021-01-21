NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

跟進澎湖避免到桃園？　台南、高雄不贊成

記者鄭婷襄/高雄報導

2021-01-21 18:26:27

陳其邁
▲高雄市長陳其邁今（21）日受訪時表示，沒有必要有太多跟中央疫情指揮中心有其他不一樣標準，不要亂了套，也不用太過擔心。（圖／記者鄭婷襄攝）
針對澎湖縣長賴峰偉宣布縣府及所屬機關員工，除非必要否則暫停至台灣本島洽公，台南市長黃偉哲今（21）日表示尊重個別縣市長想法看法，但是基於同島一命，都是台灣人不需要做這種落井下石的動作；高雄市長陳其邁則認為，沒有必要跟中央疫情指揮中心有太多其他不一樣的標準，不要亂了套。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台南市長黃偉哲則認為，台灣防疫做得好，是一個整體的，何必要在這個時候去仿效中國大陸一樣把人家的房門給釘死，這樣對桃園人太不公平，當部桃醫護人員為了守護國人的第一線，治療COVID-19確診者，努力甚至做出犧牲的時候，卻有人在澆冷水、在落井下石，這在情感上、道義上、法律上事實上都是行不通的，當然尊重個別縣市長想法看法，但是基於同島一命，大家都是台灣人，不需要做這種落井下石的動作。
▲疫情升溫，台南市長黃偉哲今（19）日指出，以過去台灣燈會動輒數百萬人的賞燈人潮，其實該停辦就停辦。（圖／台南市政府提供）
澎湖呼籲不要到桃園，台南市長黃偉哲表示尊重個別縣市長想法看法，但是基於同島一命，大家都是台灣人，不需要做這種落井下石的動作。（圖／台南市政府提供）
而和桃園市長鄭文燦交情好的高雄市長陳其邁，今天受訪時則表示，防疫最重要的就是要大家團結，遵循中央疫情指揮中心的規定來落實防疫的措施，這個是最重要的，現在從桃園醫院的這個個案來看，也都有很清楚的掌握病例的足跡，還沒有到社區傳播的程度，根據疫情來調整我們防疫的措施，這樣才能保護國人的健康，所以沒有必要有太多跟中央疫情指揮中心有其他不一樣標準，不要亂了套，也不用太過於擔心。

陳其邁認為，台灣防疫兩個成功的關鍵，一個是居家檢疫作的好，其它國家再作居家檢疫沒有辦法像我們這樣落實；第二個是疫調作的好，誰是感染源馬上追到他，匡列他接觸的對象馬上進行隔離，這兩大工作還是要落實作好，大家遵從疫情指揮中心防疫的規定，每個人保持社交距離、戴好口罩，保護自己跟家人安全的健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

繼續作答
北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？

擔心
不擔心
84.66%15.34%
2021-01-20-2021-01-26

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
48.72%51.28%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀