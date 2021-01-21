天菜靠青春劇人氣飆漲 被譽為「泰國女孩們的國民初戀」
四方報/綜合報導
2021-01-21 18:46:19
在泰國，有一部影響青少年甚深的偶像劇《荷爾蒙》系列，將學生時代的男女們實際的煩惱拍出，因而造成很大的共鳴，從2013年開始一連出了三季，因此劇中角色們都順利從素人走紅。其中，被戲稱為國民初戀的Thanapob Leeratanakajorn更是因此大紅大紫。
Thanapob Leeratanakajorn以暱稱Tor走紅於演藝圈，當初在《荷爾蒙》裡是平頭造型的他，留長髮後接拍了師生戀禁忌題材《高中三年三班的秘密》，因而人氣更旺。由於笑容帥氣，嚴肅起來很俊美，私底下又十分反差萌，讓他曾獲選為泰國人最想擁抱的男星之一，主因在於看他的笑容，會有初戀的悸動。星途大開的他陸續接演不少泰劇，都獲得廣大迴響，例如他在《新鐵石心腸》中的狼系男友表現擄獲不少女孩的芳心。且因為185公分的好身材，時常擔任各種精品品牌的模特兒。有趣的是，他還是一個出生於西洋情人節2月14日的水瓶座寶寶，在2020年時有記者採訪他生日願望是什麼，他僅笑笑表示：「希望能多點休息時間。」足見在事業上，他是相當忙碌。
不過，讓眾女孩心碎的是，Tor雖然年僅26歲，但已有1名交往11年的圈外空姐女友Min，兩人早在高中就認識，互相是彼此的初戀，Tor一出道就宣布這件事，多年來都是寵女友的暖男形象。雖然交往多年仍十分甜蜜，Min更曾在2019年公布兩人私人聊天對話，內容為剛睡醒的Tor主動報告自己一整天的行程，展現出又乖又黏女友的一面。