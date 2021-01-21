共享電動機車GoShare到高雄推好康　陳其邁穿潮服騎上路

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陳其邁說gogoro是在高雄市政府在去年底時時抽的贈品，GoShare也是給高雄市政府大力的協助，時時抽活動期間內也創造了23億的營業額，未來還會有很多跟gogoro合作的機會，讓高雄的綠色交通工具能夠有更多的選擇。
陳其邁說， GoShare4月將加入MeNgo票證系統，一個月只要1499元，可連結所有多元綠色載具，還能獲得每月600點的回饋點數，GoShare進入高雄後，高雄的共享機車將達三千輛，享受最便捷的服務，佈建網絡更加緊密，歡迎全臺灣的好朋友來高雄使用綠色共享系統，輕鬆自在移動、享受自由空氣。
GoShare為慶祝入港高雄，祭出4項高雄限定「自由試」，包括2月20日前只要騎乘起迄點均位於高雄服務範圍內，並使用Visa信用卡或金融卡付款，趟趟回饋20元騎乘金，不限次數，2月9日前使用台新銀行信用卡，趟趟最高50％刷卡金回饋；即日起騎乘，開廂即有機會獲得限量塗鴉貼紙。1月底前打開GoShare APP，並於高雄服務範圍內完成「自由試」系列騎乘和換電挑戰，最高獨得總價值3200元騎乘金。
GoShare新事業總監姜家煒認為，沒有人為了移動而移動，經濟活絡起來就會有移動需求，高雄有著自由奔放的精神、自在的城市新呼吸，不只GoShare看好高雄，包括VISA及台新等系列夥伴也看好高雄，因此在 2021年一開年首先選擇佈局高雄市場，第一波就是700台，也有示範性的作用，緊接著會跟交通局等市府單位密切合作，捷運如果更綿密、輕軌大南段整個布建，我們也會互相交互來配合，與市府一同推動城市智慧電動化的進程。