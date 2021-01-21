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馬國明擺脫黃心穎偷吃風波　戀上她閨密大曬恩愛

記者薛羽彤/綜合報導

2021-01-21 21:00:00

▲馬國明（左）與湯洛雯穩定交往中。（圖 / 湯洛雯IG）
▲馬國明（左）與湯洛雯穩定交往中。（圖 / 湯洛雯IG）

港星馬國明曾和黃心穎在一起，無奈女方偷吃許志安，去年6月他大方認愛黃心穎好友湯洛雯，兩人穩定交往中。女友湯洛雯曾表示，若他奪「萬千星輝頒獎典禮2020」視帝便結婚，粉絲瘋狂發念力，雖然最終輸給《踩過界2》的王浩信，但馬國明表示：「娶老婆比獲得視帝更好！結婚是人生大事，覓得伴侶是一輩子的，比獲獎更重要！」一番甜言蜜語羨煞旁人。

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▲《使徒行者3》三大男主角。（圖
▲《使徒行者3》三大男主角。（圖 / LiTV、TVB提供）
馬國明在新戲《使徒行者3》出演爭議性很大的人物，很喜歡該角色的他，拿到劇本時相當期待，因此花了不少工夫去踹摩人物心思，更期待與林峯的合作。戲裡兩人可謂一正一邪，馬國明說不少橋段讓他印象深刻：「尤其是最後我跟林峯的『雙雄對決』，那一連串的戲，看劇本時便覺得張力十足，我們都非常投入於自己角色的詮釋，也深深感覺到林峯帶給我的力量，希望大家喜歡！」
▲馬國明（左）承諾有好消息會親自告訴粉絲。（圖
▲馬國明（左）承諾有好消息會親自告訴粉絲。（圖 / 湯洛雯IG）
馬國明宣布與湯洛雯交往後，表示兩人以結婚為前提交往，粉絲紛紛期待何時有好消息，馬國明承諾：「目前還沒規畫，因為工作忙碌，手上剛結束《兒科醫生》後，隨即投入《白色強人2》劇組，還有之前拍好即將播出的劇要準備宣傳，因此沒能抽出時間思考，如果有好消息，我會親自告訴大家，不用看報導去猜，喜事來時我倆一定率先宣布！」
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