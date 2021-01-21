半導體高雄隊　陳其邁：打造全球重要供應鏈

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陳其邁表示，橋頭科學園區已有日月光、智崴集團、國巨、華宏科等8家企業簽署進駐意向書，2020年下半年開始陸續有全球最大砷化鎵晶圓代工廠穩懋、全球半導體封測領導廠日月光、被動元件龍頭國巨、全球第三的半導體介面廠穎崴、日商半導體內襯儲槽大廠華爾卡、德商半導體沉積材料默克（Merck）、全球領導先進材料及製程方案供應商英特格（Entegris）等世界大廠陸續投資、加碼搶進高雄。
針對經濟部將祭出租稅優惠爭取外商設營運總部，陳其邁指出，高雄市有相關投資補助，只要符合條件的產業或將營運總部遷入高雄，都可來申請融資利息、房地租金、房屋稅等補助。此外，為了獎勵策略性產業聘用新進高薪人力，新進人力的平均月薪越高，可領的補助款越多，有興趣的廠商可以跟「投資高雄事務所」（07-3360888）接洽。
陳其邁說，除了針對中小企業的產業轉型，市府也提供創新研發補助，有效帶動產業升級。在他上任後更提出新創舉，媒合這些接受創新研發補助的企業產品上架至PChomeSEA、日本樂天等電商平台，讓有意願投入研發的廠商，曝光度增加，商品也能賣到海外。
針對業者關注五缺問題，高雄市經發局長廖泰翔表示，繼鳳山、臨海再生水廠後，高雄第三座岡橋再生水廠也已展開籌畫，積極解決大廠用水需求；而全市發電量仍大於使用量，有信心持續供應大廠加碼投資設廠；經發局也與中央和地方等21個單位成立招商資源平台，盤點全市可用土地及資源；人力部分則是和多家高雄大專院校與相關局處討論高雄產官學研合作藍圖，超前部署未來產業人才庫。