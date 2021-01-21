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半導體高雄隊　陳其邁：打造全球重要供應鏈

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-01-21 19:59:00

▲陳其邁表示投資高雄將有租稅、融資利息、薪資等補助利多。（圖／高市經發局提供）
▲陳其邁表示投資高雄將有租稅、融資利息、薪資等補助利多。（圖／高市經發局提供）
經濟部長王美花今天接受媒體專訪指出，半導體先進材料與零組件園區，預定落腳高雄，讓台積電的供應鏈就地供應。對此，高雄市長陳其邁表示感謝，陳其邁也表示，近來包括全球最大砷化鎵晶圓代工廠穩懋半導體公司、美商英特格，在地大廠都紛紛宣布加碼投資高雄；在地的全球封測龍頭日月光、半導體介面大廠穎崴也都將再加碼投資，歡迎新同學、舊同學一起加入半導體高雄隊，高雄將成全球重要的半導體供應鏈之一！
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陳其邁指出，半導體科技大廠陸續投資高雄，南部科技廊道逐步成形，高雄引進半導體材料供應鏈的重要性跟著上升。未來從台南科學園區一路往南串起高雄路竹科學園區、橋頭科學園區、楠梓加工出口區、仁武產業園區，再加上屏東科技園區，將帶動南台灣科技產業鏈翻轉，讓「台灣尾變台灣頭！」
▲大廠陸續加碼投資加入半導體高雄隊，帶動南臺灣成為全球重要的半導體供應鏈。（圖／高市經發局提供）
▲大廠陸續加碼投資加入半導體高雄隊，帶動南臺灣成為全球重要的半導體供應鏈。（圖／高市經發局提供）
陳其邁表示，橋頭科學園區已有日月光、智崴集團、國巨、華宏科等8家企業簽署進駐意向書，2020年下半年開始陸續有全球最大砷化鎵晶圓代工廠穩懋、全球半導體封測領導廠日月光、被動元件龍頭國巨、全球第三的半導體介面廠穎崴、日商半導體內襯儲槽大廠華爾卡、德商半導體沉積材料默克（Merck）、全球領導先進材料及製程方案供應商英特格（Entegris）等世界大廠陸續投資、加碼搶進高雄。

針對經濟部將祭出租稅優惠爭取外商設營運總部，陳其邁指出，高雄市有相關投資補助，只要符合條件的產業或將營運總部遷入高雄，都可來申請融資利息、房地租金、房屋稅等補助。此外，為了獎勵策略性產業聘用新進高薪人力，新進人力的平均月薪越高，可領的補助款越多，有興趣的廠商可以跟「投資高雄事務所」（07-3360888）接洽。

▲亞洲新灣區5G
▲亞洲新灣區5G AIoT創新園區及高軟二期加緊開發，中華電信日前搶先宣布進駐。（圖／高市經發局提供）
陳其邁說，除了針對中小企業的產業轉型，市府也提供創新研發補助，有效帶動產業升級。在他上任後更提出新創舉，媒合這些接受創新研發補助的企業產品上架至PChomeSEA、日本樂天等電商平台，讓有意願投入研發的廠商，曝光度增加，商品也能賣到海外。
針對業者關注五缺問題，高雄市經發局長廖泰翔表示，繼鳳山、臨海再生水廠後，高雄第三座岡橋再生水廠也已展開籌畫，積極解決大廠用水需求；而全市發電量仍大於使用量，有信心持續供應大廠加碼投資設廠；經發局也與中央和地方等21個單位成立招商資源平台，盤點全市可用土地及資源；人力部分則是和多家高雄大專院校與相關局處討論高雄產官學研合作藍圖，超前部署未來產業人才庫。
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