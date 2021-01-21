多縣市頒禁桃令 鄭文燦不捨喊：防疫同心給醫護溫暖支持
記者林莞茜/綜合報導
2021-01-21 19:55:17｜2021-01-21 21:28:04
衛生福利部立桃園醫院內群聚擴大，目前已累計10名確診個案，雖然今（21）日未有新增確診個案，不過相關足跡公布後仍引起部分民眾恐慌，桃園市長鄭文燦晚間指出，桃園是台灣的第一站，他要特別感謝醫護人員及防疫同仁，而桃園醫院收治全國四分之一的確診病患，壓力與負擔最重，希望市民能給他們最堅定而溫暖的支持，防疫同心，辛苦會結束，平安會到來。
鄭文燦在臉書上貼出影片，並表示「防疫如同戰爭」，因為這波疫情，許多的活動都先暫緩或停止了，市政府也全力投入防疫工作，一切都以防疫為優先，他希望，在這關鍵的時刻，大家都能一起冷靜團結，做好勤洗手、戴口罩、清潔消毒與量測體溫等工作。鄭文燦說，桃園是台灣的第一站，從機場到醫院再到社區，這三道防線，我們都守在防疫的第一線，在全國收治確診病患當中，桃園收治了25.7%，223人，占了全國四分之一的確診個案，其中，衛生福利部桃園醫院收治了114位病患，是全國所有醫院裡面，責任負擔最重的，我們要給他們最堅定而溫暖的支持。
鄭文燦形容，此刻就如同在隧道裡面，我們一定可以走向亮光，他也相信，桃園人不會因此而害怕，也不會因此而退縮，他更感謝所有的市民朋友，與我們一起守護桃園、守護台灣。
鄭文燦最後特別向醫護人員、防疫同仁表達感謝，因為他們不畏辛苦、不因為壓力，而有任何的改變，他相信只要防疫同心，就會離亮光不遠，辛苦會結束，平安會到來。
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