連恩尼遜宣布「退休日」！喊話想當《神力女超人》老爸

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他同時也聽到近來不少影迷請願，希望他能在《神力女超人3》，演出蓋兒加朵的父親宙斯一角，連恩尼遜表示自己受寵若驚，並妙回「我得馬上打給我經紀人！」事實上，連恩尼遜主演的《捍衛救援》，上周五才於全美，一舉終結《神力女超人1984》3周票房冠軍記錄，空降全美票房冠軍呢。
《捍衛救援》敘述海軍陸戰隊退役的神射手吉姆（連恩尼遜 飾），在亞利桑那州邊境擁有一座牧場，過著離群索居生活，某日他目睹11歲男孩米格爾和母親蘿莎，遭到墨西哥毒販追殺。在一場激烈槍戰後，奄奄一息的蘿莎，將米格爾托付給吉姆，面對窮追不捨的毒販殺手，吉姆一路上，運用自己過去在海軍陸戰隊習得的戰鬥技巧，與這群殺手展開一場生死之戰，誓死護送米格爾安全回家。
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