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連恩尼遜宣布「退休日」！喊話想當《神力女超人》老爸

記者翁新涵/綜合報導

2021-01-21 21:09:33

▲能看連恩尼遜動作戲的日子不多了。（圖／車庫）
▲能看連恩尼遜動作戲的日子不多了。（圖／車庫）
今年68歲的連恩尼遜，因演活《即刻救援》系列電影的父親一角，被封為「地表最強老爸」，但他日前卻突然宣布，計畫在拍完剩下2部改編電影之後，便從動作電影「退休」，他表示：「我會很懷念，痛扁那些只有我年齡一半的小夥子。」
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連恩尼遜是在宣傳新片《捍衛救援》時，透露這項退休消息，他說：「我現在已經68歲半，快要69歲了，我手上還有幾部片，希望疫情不會影響到這些作品的拍攝，而隨著這些案子完成之後，我想我就不會再繼續接演動作戲了。」
他同時也聽到近來不少影迷請願，希望他能在《神力女超人3》，演出蓋兒加朵的父親宙斯一角，連恩尼遜表示自己受寵若驚，並妙回「我得馬上打給我經紀人！」事實上，連恩尼遜主演的《捍衛救援》，上周五才於全美，一舉終結《神力女超人1984》3周票房冠軍記錄，空降全美票房冠軍呢。

▲▼連恩尼遜（上圖，下圖右）在新片《捍衛救援》，保護11歲男孩。（圖／車庫）
▲▼連恩尼遜（上圖，下圖右）在新片《捍衛救援》，保護11歲男孩。（圖／車庫）
▲▼連恩尼遜（上圖，下圖右）在新片《捍衛救援》，保護11歲男孩。（圖／車庫）
《捍衛救援》敘述海軍陸戰隊退役的神射手吉姆（連恩尼遜 飾），在亞利桑那州邊境擁有一座牧場，過著離群索居生活，某日他目睹11歲男孩米格爾和母親蘿莎，遭到墨西哥毒販追殺。在一場激烈槍戰後，奄奄一息的蘿莎，將米格爾托付給吉姆，面對窮追不捨的毒販殺手，吉姆一路上，運用自己過去在海軍陸戰隊習得的戰鬥技巧，與這群殺手展開一場生死之戰，誓死護送米格爾安全回家。

 

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