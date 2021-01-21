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加強防疫！7-11、萊爾富桃園全門市座位區即日起全面停用

記者林莞茜/綜合報導

2021-01-21 21:58:59

非當事店家。（示意圖/萊爾富 提供）
▲7-11統一超商與萊爾富宣布，即日起取消店內用餐區。非當事店家。（示意圖／萊爾富提供）
國內爆發10例確診新冠肺炎本土案例，為因應有擴散到社區的疑慮，統一超商首先宣布桃園全門市的座位區暫停開放，萊爾富超商也跟進，至於全家超商則是升級相關防疫措施，在確診者足跡經過的門市內加強消毒頻率，致力將防疫工作做到最完善。
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響應防疫工作，統一超商7-11桃園市各區所有門市宣布「不開放用餐區」，萊爾富超商也跟進，宣布即日起桃園市所有門市座位區將暫停開放，其他縣市的門市，將遵守當班人員全程配戴口罩、製作食品、咖啡前確實酒精消毒清潔，同時也會每日定期做體溫檢測，並將體溫檢測結果需確實登入「全店人員體溫檢測」中。
若同仁有感冒發燒跡象或相關症狀，會要求戴口罩並儘快就醫，同時通報直屬主管或區主任，以及關心同仁健康復原情形及回報區經理。在門市後場、櫥窗區也會張貼防疫訊息公告文宣，並於每日上午1點、6點、10點和下午 2點、5點、8點執行每班2次清潔維護並落實檢核表格制度。

萊爾富指出，將依照社交距離規範調整休憩區桌椅擺設方式，如吧台式休憩區減半放置椅子、方桌式休憩區採間隔不對面方式放置椅子，未開放休憩區桌面會張貼公告文宣。
至於全家超商則是升級相關防疫措施，會依照指揮中心公布的確診者足跡，加強附近門市清潔消毒，另外，超商內的熟食區、座位區、洗手間、FamiPort以及ATM，只要是民眾會密集接觸到的設備，也都會加強消毒頻率，更要求超商店員上班時全程佩帶口罩，將防疫工作做到最完善。
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