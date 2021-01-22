印度牛津疫苗代工廠大火！雖釀5死　但不影響產能

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不過，普納瓦拉說，這場大火遠離生產Covishield疫苗處，因此對Covishield疫苗的生產過程沒有影響。
印度媒體News 18引述普恩（Pune）市長莫侯爾（Murlidhar Mohol）指出，這場大火發生時，有4人從起火的建築撤離，大火在兩個小時左右受到控制，並找到5具屍體，死者可能是正在施工的建築工人。
莫侯爾說，起火原因尚待確定，初步推斷可能是在這棟建築內進行焊接時引起火災。
普恩市警局副局長帕提爾（Namrata Patil）告訴印度新聞信託社（PTI），大火是在下午2時45分左右發生，起火點在血清研究所SEZ 3大樓第4樓和第5樓。
印度藥物監管單位批准兩款2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗緊急使用權，其中一種是由牛津大學與與藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作開發、且由印度血清研究所生產的Covishield疫苗。
印度已於16日起執行全球最大規模的疫苗接種計畫，陸續為3億人接種疫苗，加上已有多國向印度訂購疫苗，印度血清研究所正加緊生產疫苗，以滿足需求，所以當血清研究所的建築傳出大火時，引起各界關注。
印度在接種疫苗計畫展開的頭3天中，已出現580人接種疫苗後產生不良反應，且有2人在接種疫苗後死亡；而昨天又通報1人在接種疫苗後出現不良反應，之後死亡。
根據最新的統計，印度前共有1061萬883例武漢肺炎確診案例，15萬2869人喪生。（編輯：高照芬）1100121