央行抓炒匯示警 新台幣早盤再升逾4角觸27.953元
記者顏真真/台北報導
2021-01-22 09:45:03
新台幣狂升，中央銀行不僅在市場買匯阻升，也在臉書喊話要出口商不要再賣美元，還祭出金檢抓炒匯，並已抓到在台8家國際糧商公司以商仲貿易為名，大量承作新台幣遠期外匯交易進行炒匯，並對6家違規受理的外商銀行祭處分。不過，新台幣升勢未因此趨緩，今（22）日早盤新台幣兌美元仍升值超過4角，升破28元大關，目前最高來到27.953元。
國際匯市部分，亞洲主要貨幣韓元今日早盤偏弱，目前來到 1101.90韓元兌1美元，日圓亦走弱觸103.6日圓兌1美元，人民幣兌美元中間價6.4617元，則較前一交易日中間價升值79基點，不過，離岸人民幣兌美元則走弱在6.4682附近。至於新台幣表現，雖然央行透過金檢抓到炒匯兇手，有8家在台國際糧商公司透過6家外商銀行在台分（子）行炒匯，但由於進入月底，出口商有實質拋匯需求，新台幣兌美元今日早盤以28.24元、升值1.33角開出後，再度升破28元大關，並一度來到27.953元、強升4.2角，接近前一交易日的高點27.95元。匯銀人士認為，新台幣匯價續穩在27.96元區間狹幅整理，緊隨資金流向在現有區間內窄幅波動，欠缺明確方向指引，料短線暫難跳脫狹幅盤整格局。