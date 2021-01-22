NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

央行抓炒匯示警　新台幣早盤再升逾4角觸27.953元

記者顏真真/台北報導

2021-01-22 09:45:03

新台幣兌美元匯率。（圖／記者顏真真攝）
▲中央銀行抓炒匯示警，新台幣兌美元早盤仍升值超過4角，一度來到27.953元。（圖／資料照，記者顏真真攝）
新台幣狂升，中央銀行不僅在市場買匯阻升，也在臉書喊話要出口商不要再賣美元，還祭出金檢抓炒匯，並已抓到在台8家國際糧商公司以商仲貿易為名，大量承作新台幣遠期外匯交易進行炒匯，並對6家違規受理的外商銀行祭處分。不過，新台幣升勢未因此趨緩，今（22）日早盤新台幣兌美元仍升值超過4角，升破28元大關，目前最高來到27.953元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
國際匯市部分，亞洲主要貨幣韓元今日早盤偏弱，目前來到 1101.90韓元兌1美元，日圓亦走弱觸103.6日圓兌1美元，人民幣兌美元中間價6.4617元，則較前一交易日中間價升值79基點，不過，離岸人民幣兌美元則走弱在6.4682附近。
至於新台幣表現，雖然央行透過金檢抓到炒匯兇手，有8家在台國際糧商公司透過6家外商銀行在台分（子）行炒匯，但由於進入月底，出口商有實質拋匯需求，新台幣兌美元今日早盤以28.24元、升值1.33角開出後，再度升破28元大關，並一度來到27.953元、強升4.2角，接近前一交易日的高點27.95元。
匯銀人士認為，新台幣匯價續穩在27.96元區間狹幅整理，緊隨資金流向在現有區間內窄幅波動，欠缺明確方向指引，料短線暫難跳脫狹幅盤整格局。 
關鍵字

NOW民調中心

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

繼續作答
北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？

擔心
不擔心
83.94%16.06%
2021-01-20-2021-01-26

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
49.47%50.53%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀