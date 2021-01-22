面臨罷免仍發聲　黃捷：希望討厭我的人也能為桃園加油

黃捷認為，其他縣市有難，高雄人也應該伸出援手，唯有如此台灣才能度過難關，桃園是航空國門之都，而高雄則是海洋國門之都，因此我們高雄人感同身受。
黃捷強調，桃園收治了台灣四分之一的確診病患，乘載了最多台灣人的健康，此時此刻，我們應該給予桃園最高的敬意與感謝，除了給予支持，也請大家謹遵指揮中心的防疫指引，戴口罩、勤洗手消毒，同時不要散布不實的謠言，團結防疫，台灣才能平安順利！
最後，黃捷也在文章底下留言呼籲「希望縱使是討厭我、想要罷免我的人，也都能為桃園加油！辛苦的醫護人員加油！謝謝你們」
記者孫唯容/綜合報導
2021-01-22 10:51:03｜2021-01-22 10:52:32
黃捷強調，桃園收治了台灣四分之一的確診病患，乘載了最多台灣人的健康，此時此刻，我們應該給予桃園最高的敬意與感謝，除了給予支持，也請大家謹遵指揮中心的防疫指引，戴口罩、勤洗手消毒，同時不要散布不實的謠言，團結防疫，台灣才能平安順利！
最後，黃捷也在文章底下留言呼籲「希望縱使是討厭我、想要罷免我的人，也都能為桃園加油！辛苦的醫護人員加油！謝謝你們」
部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？
罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？