面臨罷免仍發聲　黃捷：希望討厭我的人也能為桃園加油

2月6日進行，

面臨罷免將近，

指出，

許多人對桃園第一線的醫護人員、桃園的市民、甚至是整個桃園市，感到恐懼與排斥，歧視與恐慌無法對抗疫情，呼籲民眾全力為所有醫護人員打氣。

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最近因為自己的事佔據了版面，但與此同時，自己想利用這份關注，和大家說一些話

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許多人

桃園的第一線醫護人員、市民，都產生排斥感，甚至對整個桃園市都感到恐懼，但「歧視與恐慌，無法對抗疫情」，唯有大家團結一心，互相扶持，全力為所有醫護人員打氣，我們才能守住疫情、守護台灣。

許多討厭我的人或許會說，請問這關高雄什麼事？

回憶起

黃捷強調，桃園收治了台灣四分之一的確診病患，乘載了最多台灣人的健康，此時此刻，我們應該給予桃園最高的敬意與感謝，除了給予支持，也請大家謹遵指揮中心的防疫指引，戴口罩、勤洗手消毒，同時不要散布不實的謠言，團結防疫，台灣才能平安順利！





最後，黃捷也在文章底下留言呼籲「希望縱使是討厭我、想要罷免我的人，也都能為桃園加油！辛苦的醫護人員加油！謝謝你們」