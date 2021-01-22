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面臨罷免仍發聲　黃捷：希望討厭我的人也能為桃園加油

記者孫唯容/綜合報導

2021-01-22 10:51:03｜2021-01-22 10:52:32

身兼民進黨主席的蔡英文總統下令全黨協助無黨籍高雄市議員黃捷不被罷免，國民黨質疑這是雙重標準。（圖 / 翻攝黃捷臉書）
▲面臨罷免將近，仍不忘為桃園發聲，黃捷今（22）日在臉書指出，許多人對桃園第一線的醫護人員、桃園的市民、甚至是整個桃園市，感到恐懼與排斥，歧視與恐慌無法對抗疫情，呼籲民眾全力為所有醫護人員打氣。（圖 / 翻攝黃捷臉書）
高雄市議員黃捷罷免案投票將在2月6日進行，面臨罷免將近，仍不忘為桃園發聲，黃捷今（22）日在臉書指出，許多人對桃園第一線的醫護人員、桃園的市民、甚至是整個桃園市，感到恐懼與排斥，歧視與恐慌無法對抗疫情，呼籲民眾全力為所有醫護人員打氣。
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黃捷首先向大家道歉，最近因為自己的事佔據了版面，但與此同時，自己想利用這份關注，和大家說一些話黃捷表示，許多人面對來自桃園的第一線醫護人員、市民，都產生排斥感，甚至對整個桃園市都感到恐懼，但「歧視與恐慌，無法對抗疫情」，唯有大家團結一心，互相扶持，全力為所有醫護人員打氣，我們才能守住疫情、守護台灣。
黃捷自問「許多討厭我的人或許會說，請問這關高雄什麼事？」並回憶起敦睦艦隊事件，黃捷表示，過去一年來，高雄也曾多次面臨疫情挑戰，所有高雄人應該都還記得敦睦艦隊群聚感染的緊張與徬徨，面對幾次緊繃的情勢，兩任市府與中央指揮中心齊力合作、高雄市民團結防疫，台灣人也都給予鼓勵，所以高雄挺住了。

黃捷認為，其他縣市有難，高雄人也應該伸出援手，唯有如此台灣才能度過難關，桃園是航空國門之都，而高雄則是海洋國門之都，因此我們高雄人感同身受。

黃捷強調，桃園收治了台灣四分之一的確診病患，乘載了最多台灣人的健康，此時此刻，我們應該給予桃園最高的敬意與感謝，除了給予支持，也請大家謹遵指揮中心的防疫指引，戴口罩、勤洗手消毒，同時不要散布不實的謠言，團結防疫，台灣才能平安順利！

最後，黃捷也在文章底下留言呼籲「希望縱使是討厭我、想要罷免我的人，也都能為桃園加油！辛苦的醫護人員加油！謝謝你們」

▲黃捷。（圖/翻攝高雄市議員黃捷臉書）
▲黃捷面臨罷免將近，仍不忘為桃園發聲，呼籲支持者挺桃園，更希望縱使是討厭我、想要罷免我的人，也都能為桃園加油！（圖/翻攝高雄市議員黃捷臉書）
 
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