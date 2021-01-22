日職／消失的巨人監督　星野仙一回絕40億大合約

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不過記者求證時，星野卻拒絕回答，當時高原不禁擔心星野會去巨人，可是星野突然說：「這是我的人生，給我滾開！」讓人擔心他會接任。





還好，星野沒有答應，之後他也擔任北京奧運日本隊總教練，之後就任樂天監督，拿到悲願的日本一。





之後星野擔任樂天球團副會長，他有一次又接受訪問，提到：「你之前不是說我要當巨人監督？現在說也可以，當時他們給我契約金10億、年薪10億的3年約，加起來40億吧？」





這也讓高原嚇到魂都快飛了，1月22日是星野的生日，若在世也是74歲，讓人期待若星野還在世，球界還會有什麼變化？