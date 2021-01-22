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日職／消失的巨人監督　星野仙一回絕40億大合約

記者吳政紘/綜合報導

2021-01-22 10:17:51｜2021-01-22 10:26:19

▲郭源治與星野仙一（左）。(圖／聯盟提供)
▲郭源治與星野仙一（左）。(圖／聯盟提供)
日職前樂天總教練「鬥將」星野仙一，在2018年過世，今天剛好是他的冥誕，日本《日刊體育》記者高原就透露星野過去曾有機會接任巨人隊監督，不過他卻拒絕40億大合約的機會。
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2005年，巨人監督2年間堀内恒夫執教為第三名、第五名，巨人陷入低迷期，當時的老闆渡辺恒雄決議要挖角阪神「資深顧問」星野仙一，希望可以改革球隊。

不過記者求證時，星野卻拒絕回答，當時高原不禁擔心星野會去巨人，可是星野突然說：「這是我的人生，給我滾開！」讓人擔心他會接任。

還好，星野沒有答應，之後他也擔任北京奧運日本隊總教練，之後就任樂天監督，拿到悲願的日本一。

之後星野擔任樂天球團副會長，他有一次又接受訪問，提到：「你之前不是說我要當巨人監督？現在說也可以，當時他們給我契約金10億、年薪10億的3年約，加起來40億吧？」

這也讓高原嚇到魂都快飛了，1月22日是星野的生日，若在世也是74歲，讓人期待若星野還在世，球界還會有什麼變化？

 

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