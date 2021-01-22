特企／搖滾奶爸柯有倫力讚AI褓母pixsee　解決育兒焦慮

仁寶宣告跨足科技育兒消費品市場，首款「pixsee AI智慧寶寶攝影機」，結合IoT物聯網與AI智慧的科技育兒產品，讓傳統寶寶監視器搖身成為創新時尚的AI智慧褓母，不僅有微軟Azure商業等級雲端資料防護的加持，完善保護全家個資；更與台灣最大母嬰通路杏豐實業攜手拓展新市場。搖滾奶爸柯有倫20日與太太Donna出席仁寶「為愛攝享 pixsee AI智慧寶寶攝影機」上市記者會，現場分享有趣的科技育兒經！

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全球首創AI智慧哭聲偵測翻譯，即時掌握寶寶生理狀況，讓搖滾奶爸柯有倫面對寶寶外星語不再焦慮，還不忘指點主持人黃子佼，以學長姿態教導見習生佼佼如何分辨寶寶哭聲；柯太太Donna對於AI智慧神拍功能所拍出的照片大力稱讚，無論Mila哭臉、笑臉或大動作，pixsee 智慧拍照的神奇視角，讓她和Mila的合照更生動有趣，柯有倫現場還拿出手機大秀自己掌鏡拍攝的寶寶日常照，被太太Donna反指導，根本不如pixsee 160〫超廣角！！

搖滾奶爸柯有倫 讚pixsee解決育兒焦慮 是夫妻倆的育兒神隊友





pixsee 的三大魔法功能─全球首創AI智慧哭聲偵測翻譯、AI智慧寶寶神拍、AI智慧音樂播放，讓搖滾奶爸柯有倫力薦，Alan表示：「我比較神經質，之前晚上也常常驚醒，面對寶寶的一舉一動，有時候會焦慮，藉由pixsee AI翻譯寶寶哭聲，餓了、尿布濕了，還是睏了，都幫助我更容易理解寶寶外星語，我太太很細心，把女兒照顧的非常仔細，Mila是屬於不會亂哭的Baby，我在外面工作時，也可以透過抗噪技術和雙向對話，遠端就可以跟Mila說話或唱歌給她聽，若聽到她的聲音回應也能解決我本身的焦慮感！」





Donna也表示：「有了pixsee 的AI智慧拍照，可以抓到Mila很多很有趣的瞬間表情，拿手機自拍我跟寶寶合照會比較有難度，現在pixsee的160〫超廣角和高解析度，讓我和Mila同時入鏡，留下一起成長的珍貴畫面。」柯有倫還說到，pixsee有超靈敏哭聲偵測，有時跟太太二人無法即時來到寶寶身邊時，寶寶哭隨即播放安撫音樂，就像陪伴寶寶的小精靈！更是夫妻倆的神隊友！





數位抗噪技術 對話清晰不失真 Mila聽爸爸唱歌很開心





仁寶電腦「pixsee AI智慧寶寶攝影機」具備許多貼心設計，除了累計知名醫學醫院及全球父母反饋的200萬筆哭聲數據資料，全球首創AI智慧哭聲偵測翻譯，零光源夜鷹模式功能強大外，AI智慧音樂即時安撫，以國際ISO安全標準最高規音量控制在85分貝以內，保護寶寶的細緻小耳朵，柯有倫對於pixsee 數位抗噪技術給予高分，本身是歌手的他對於pixsee 喇叭的清晰不失真感到非常驚訝，除了pixsee自己播放的音樂之外，柯有倫也會在外出工作不在家的時候，利用AI開啟語音跟女兒說話或唱歌給她聽，Mila聽到爸爸的歌聲或說話聲，也會給予開心的表情回應，讓Alan遠距離還能一解思念之情！





「pixsee AI智慧寶寶攝影機」卓越設計的職人精神





仁寶以職人精神與歐盟規格創作出業界最頂級的育兒精品，pixsee 是由仁寶國際大獎設計團隊以精品標準在台灣製造，搭配微軟雲端加上硬體加密晶片，確保全家人的資安無虞。採用德國品牌最高防火VO等級頂級塑料、北歐專業音響品牌指定聲學布料、專利五合一成長支架設計(1支架、4段高度、5種模式)，伴隨寶寶各個發展階段和家庭使用情境，仁寶創意中心資深副總陳禧冠表示：「仁寶集團近年來積極累積創新研發與設計實力，參與iF設計獎至今已累計獲得85項獎，2020「全球企業創新競爭力排名」仁寶亦攀升至世界第11名，仁寶具備優異的設計能量，未來將朝向全齡智慧健康照護的產品研發。」





科技時尚育兒精品 pixsee以永續概念帶給世界溫暖

pixsee除了符合RoHS全機無毒認證，更通過世界最嚴格標準的歐盟WEEE修訂指令，達成再使用、再生利用和回收再利用的目標，體現pixsee對永續與環保的關懷。當全球受到covid-19 疫情影響，因隔離造成的疏離也愈來愈大，仁寶此時推出pixsee還有一個暖心的目標，藉由pixsee串起家中每一個人的心。仁寶創意中心資深副總陳禧冠表示：「pixsee希望幫助世界各地的父母與寶寶、爺爺奶奶與孫兒，減少身隔遙遠異地的擔憂；透過pixsee 全家都能看著寶寶一天天成長，保持家人間緊密的聯繫，降低疫情隔離的焦慮感、這也是仁寶大家長許董事長所願『為人類創造更多幸福』，未來，仁寶將持續精進技術往智慧科技創新發展。」