駐馬代表處職員確診 外交部：已消毒、維持正常營運
記者吳承翰/台北報導
2021-01-22 10:21:43｜2021-01-22 10:57:06
外交部駐馬來西亞代表處一名職員於21日晚間確診COVID-19新冠肺炎，暫時沒有症狀，目前已經進行居家隔離並接受治療。外交部表示已經依照SOP及馬來西亞政府規定，對代表處辦公室、公共區域進行消毒，且針對與確診人員有較多接觸的另外兩名職員進行篩檢，結果呈現陰性，館處消毒後今（22）日恢復正常營運。
外交部表示代表處依照緊急應變計畫及馬來西亞政府相關規定，立刻啟動防疫標準作業程序，通報駐處所在的辦公大樓，安排今（22）日上午對駐處辦公室及公共區域進行全面消毒。此外，駐處另對與確診人員有較頻繁接觸的二名同仁立即進行採檢，結果均為陰性。外交部說，駐馬來西亞代表處其他人員將在今天辦公室完成消毒後恢復上班，領務服務仍維持每週一、三、五開放，各項業務仍然維持正常運作。
外交部表示，駐馬來西亞代表處將持續注意當地疫情發展，在確保人員健康的情況下提供國人服務。外交部也會隨時與駐外各館處保持密切聯繫，瞭解員眷的健康狀況並採取必要的防護措施。外交部要求駐外館處注意防疫及自身健康，確保工作及生活的環境安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。