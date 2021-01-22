領先六都！桃園公布電動機車補助方案　初擬最高達1.9萬

想購買電動機車民眾再添利多！桃園市環保局領六都之先，率先公布初擬的2021年電動機車補助方案，規劃汰舊換新電動機車最高可補助新台幣9000元，新購電動機車者也可獲4000元補助；結合已公布的中央補助內容，市民購買電動車最高補助上看1萬9000元，此方案通過後，將可有效加速汰換新購速度，進一步體現桃園市智慧城市發展願景。

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▲桃園市以六都領先之姿，積極擬定2021年電動機車補助方案，針對汰舊換購電動機車最高補助9000元、新購電動機車補助最高4000元。（圖／NOWnews資料照片）

× ▲桃園市以六都領先之姿，積極擬定2021年電動機車補助方案，針對汰舊換購電動機車最高補助9000元、新購電動機車補助最高4000元。（圖／NOWnews資料照片）

環保局指出，若此草擬法案正式通過，結合中央政府補助，桃園市民汰舊換購電動機車最高可獲得1萬9000元的高額補助（環保署3000元＋工業局7000元＋桃園市環保局9000元）；僅新購電動機車，也可獲得1萬1000元補助（工業局7000元＋桃園市環保局4000元）；汰舊換購燃油車則僅有6000元（環保署3000元＋桃園市環保局3000元）相較之下，汰舊換購電動機車相較換購燃油車可獲額外1萬3000元補助；若此方案可於農曆年前通過，相信可於桃園市催出一波年前購買電動機車高峰。





桃園市環保局拋磚引玉後，預計將激起六都補助競爭漣漪，其中同樣積極發展電動載具的首善之都台北市，多年來始終與桃園市保持良性競爭關係，繼桃園市率先吹響2021年補助號角後，台北市長柯文哲過去聽聞台北市電動機車數量比桃園低時，便曾自嘲表示：「我們是天龍國，怎麼會輸！」展現台北市不服輸的心態。





在柯文哲想拼第一的心態之下，可以想見的是，台北市有望將積極響應電動載具補助，未來或將重新恢復新購電動機車補助，在汰舊換新電動機車補助上，也可能再加碼力拼桃園市最高補助9000元，以目標六都補助額度王邁進。





雖然桃園市與台北市等補助方案仍處初擬階段，但以縣市長良性競爭態勢下，2021年電動機車仍大勢看好，其他四都也有望齊頭並進，一同營造更友善的電動機車購車市場與環境，加速民眾接軌電動機車使用習慣。

在載具電動化的世界潮流之下，也期望中央能加速政策制定效率，與地方齊心共訂補助內容，相信對於朝向綠能政策等遠程發展目標與實踐能力，可有事半功倍的效果。