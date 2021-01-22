藍營縣市串連「禁桃令」？江啟臣怒：有人在惡意傳播
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-01-22 11:27:46
在衛福部立桃園醫院傳出醫護人員群聚感染後，藍營執政的澎湖縣、雲林縣、苗栗縣、連江縣、金門縣等5縣市相繼下令「縣府員工非必要下，禁止前往桃園洽公」，國民黨主席江啟臣今天(22)表示力挺桃園，他同時駁斥與譴責有人在惡意傳播「藍營串連禁桃令」，強調這是子虛烏有。江啟臣也說，若要談「禁桃令」，第一個該出來說明的是國防部，當初為何率先下這種命令？
江啟臣今天表示，他首先謝謝在第一線辛苦執勤的醫護人員，桃園是國門，不管在入出境、隔離檢疫方面，桃園都負起了第一線醫療的重責大任，他非常感謝。大家當然要守住桃園，才能守住台灣，全民應該齊心齊力才對。對於「禁桃令」，江啟臣說，如果要追溯，就應該請國防部說明，為何國軍在第一時間就發出這樣的命令？至於各縣市陸續跟進，江啟臣認為各縣市有他們的想法，但出發點都是為了防疫，想守住民眾的健康、守住疫情。
江啟臣接著駁斥，強調藍營沒有發動與串連各縣市的「禁桃令」，這是子虛烏有，非常惡質的消息，況且這樣惡意的傳播，不利社會的防疫作為，更暗地分化社會，造成歧視性行為，這是不當的做法，他嚴正駁斥。江啟臣最後呼籲全民支持桃園，也力挺醫護人員，防疫必須不分縣市，且防疫重點應該是個人衛生，要戴口罩、勤洗手、保持社交距離，大家都做好後，防疫才能落實。