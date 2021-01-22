往後2周是關鍵期！醫曝台灣疫情過「一天數」才安全下莊
編輯中心/綜合報導
2021-01-22 11:24:21
衛生福利部桃園醫院群聚染疫案例升溫，中央疫情指揮中心日前成立「前進指揮所」管制，並開始實施清空醫院的措施，將院內的病人分批送往其他醫院治療，消息引發國人高度關注。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學，在臉書粉絲團《Dr. E 小兒急診室日誌》指出，雖然昨日並無新增本土案例，但台灣人仍不能鬆懈，強調未來兩周還是關鍵。
謝宗學在文中指出，雖然昨天沒有新增任何本土病例，讓醫護和民眾都鬆了一口氣，並稱「觀察疫情指揮中心這幾天的作為，他們已經盡了最大的努力防堵這次的院內感染事件，接下來是我們的事情了！」謝宗學呼籲，勤洗手、戴口罩、在外不碰臉口鼻眼、不群聚、不到無法保持社交距離的空間。而醫院也已經全面延後尾牙活動，至於他個人的朋友、同事聚會，不是取消就是延後，避免群聚活動。
不過，謝宗學也強調，往後約兩周是關鍵，沒有出現不明傳染源的本土病例，可以暫時鬆一口氣；但還得等到連續28天沒有出現本土病例，這次院內感染事件才能真正結束。最後信心喊話「大家加油！我們同島一命，共同團結撐過這段艱困的時間！」（編輯：賴詠璿）
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