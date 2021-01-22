痛批北京把疫情當大外宣！紐時：中國欠世界一個答案

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因為中國共產黨想掩蓋所有疏失，WHO花了一年多的時間才順利進入武漢，時間上的延誤大大降低了追查病毒起源的效率，且1月14日抵達武漢機場的調查員必須在接受14天的隔離期，才能正式展開工作。調查小組15人都在離境時提供陰性篩檢證明，但有2人卻因為「抗體」檢測呈陽性而被迫滯留於新加坡。種種阻礙，讓連過去多次稱讚中國防控得宜的WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）都忍不住公開譴責北京當局，表達深切的失望。
儘管中國政府再三強調與WHO以「開放、透明」的態度合作，《紐約時報》認為，專家小組開始工作並不會就此一帆風順。第一，中國是最早爆發疫情的地區，但多次公開強調非疫情發源地，每當外界質疑時，又轉而指控西班牙、義大利、美國才是發源地，顯示其不希望疫情源頭為中國的立場；第二，雖然有許多跡象表明COVID-19可能更早在其他地區傳播，但武漢市仍被認為是最早爆發規模疫情的城市，中國卻在第一時間晚整清理了可能有傳播媒介的華南海鮮市場，大大增加溯源難度。
《紐約時報》觀察，疫情爆發初期，中國當局試圖封鎖所有消息，對任何有關「不明原因肺炎」的言論進行嚴格管控，包括刪除社交平台的言論以及封殺被譽為「吹哨者」的李文亮醫生。社論引述《美聯社》報導，一項調查顯示國家領導人習近平直接下達了清除消息的指示。
社論續指，華南海鮮市場收集的樣本和訊息，現在都掌握在中國疾病防控中心手中，且未經許可，任何研究人員都不能與WHO調查小組成員交談。《紐約時報》預測，如果中國未能保持合作和透明性，WHO調查小組可能無法取得關鍵的數據與資訊，人類世界難以從此次疫情中汲取任何經驗。
《紐約時報》社論指，WHO作為國際組織對中國的影響力過小，世界各國應該團結呼籲北京向WHO分享資訊，而中國領導人也必須明白，將病毒作為大外宣的一部分，不符合大國責任，該病毒已經造成全球9000多萬人確診、200多萬人喪生，是非常危險的疾病。
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