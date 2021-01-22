民進黨批藍5縣市禁桃 藍委：什麼事都政治化很噁爛
記者吳承翰/台北報導
2021-01-22 11:37:19
衛福部立桃園醫院爆發群聚感染後，先是國防部要求官兵盡可能避免前往桃園，緊接著苗栗、雲林、金門、連江、澎湖等縣市也限制公務員前往桃園洽公，由於這些縣市剛好都是國民黨執政，民進黨昨（21）日痛批國民黨利用疫情做政治操作，引發國民不安。今（22）日國民黨立委李德維反擊，認為這些宣布的縣市不像台北、新北，和桃園同屬一個生活圈，縣市長決定自保有其道理，也會負擔政治責任，且「國民黨執政14個縣市，其中幾個宣布就指控國民黨操作政治，這種說法很噁爛。」
桃園部立醫院爆發多起群聚感染病例，縣市長由澎湖縣長賴峰偉開第一槍，禁止縣府公務員到桃園出差、並呼籲縣民避免到桃園旅遊，隨後苗栗、雲林、金門、連江紛紛跟進。桃園立委鄭運鵬無奈表示，這一年來桃園在責任醫院、防疫旅館等全國性防疫措施上，負擔是所有縣市中最重的，現在支撐不住了，國民黨執政縣市立刻切割，「有點真心換絕情的感覺。」
李德維批評民進黨搞政治操作，「不管是國防部、宣布禁桃的縣市長，他們的做法都是之前陳時中部長超前部署的延伸，不了解為什麼疫情緊急的時候，縣市長有他自己的行政決定就會被扣帽子，蔡英文總統的防疫，藍綠分得很清楚。」李德維表示，國民黨執政縣市多達14個，其中5個宣布禁桃，民進黨就能上綱成整個國民黨做政治操作，「不覺得什麼事都泛政治化很噁爛嗎」。