NBA／詹皇力壓字母哥 湖人擒公鹿坐上西區第一
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-22 11:43:20
前役慘遭勇士絕地大逆轉的湖人，今(22)日終於保住衛冕軍的面子，從第二節反超後就穩住領先，「詹皇」LeBron James攻下全場最高34分8助攻，力壓「字母哥」Giannis Antetokounmpo的25分12籃板，終場率湖人以113:106獲勝。
湖人首節打完還以29:33落後，第二節開始James重回場上一登場就飆進三分球，單節獨拿10分率湖人成功逆轉，全場湖人三分球37投19中，先發後衛Kentavious Caldwell-Pope就包辦7顆，反觀公鹿28投僅9中，射手Jrue Holiday和Donte DiVincenzo失常，也讓湖人成功逆襲。此役James攻下全場最高34分6籃板8助攻，得分為本季新高，單場6顆三分球也刷新個人紀錄。根據統計本季前16場均得到至少15分5籃板5助攻，追平NBA史上第3長的開賽連續紀錄。Caldwell-Pope今天三分球10投7中，本季至今在外線出手至少50次的球員中，以56.9%命中率高居聯盟第1。此役過後，湖人也擠下快艇坐上西區龍頭寶座。