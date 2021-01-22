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美女醫生染病　隱瞞「病歷簿」到診所工作

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-01-22 12:48:43

▲片中，飾演醫生的高畑充希隱瞞病情，到診所工作。（圖／friDay影音）
▲片中，飾演醫生的高畑充希隱瞞病情，到診所工作。（圖／friDay影音）
日劇《虹色病歷簿》由日本女神高畑充希主演，她首次挑戰醫生角色，飾演在東京大醫院急救部裡的醫生，有一天卻發現自己患上「某種疾病」後，人生陷入低潮，在機緣巧合下來到「彩虹村」診所，她隱藏疾病接下新工作，也與其他同樣來自東京的外科醫師、護士，展開全新的生活。
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對於初次挑戰醫生角色，高畑充希直言是人生關卡：「因為我很不擅長飾演醫生、律師等專業角色，一直以來都盡可能避免，這次演出真是非常大的突破！」
《虹色病歷簿》非一般典型醫療劇，重點在於女主角與疾病共存的日常。編劇岡田惠和表示：「高畑充希雖然是醫生，但絕對不是超級英雄般的主角，而是被周圍的人拯救，漸漸獲得自己生存場所的女性，高畑非常可愛地演繹著這個角色。」

該劇配角陣容也相當華麗，擁有「最強童顏」封號的39歲女星安達祐實，在劇中飾演彩虹村村內唯一食堂「虹色商店」的老闆娘橙田雪乃，她因病症常記不起愛人的模樣。真島秀和飾演安達祐實的丈夫，也是食堂的老闆，因為妻子經常忘記他，所以他不斷重覆向她求婚。兩人相濡以沫的夫妻情也是該劇的一大感動看點。《虹色病歷簿》1月22日起每周五在friDay影音播出。
▲▼《虹色病歷簿》非一般醫療劇，重點在於女主角與疾病共存的日常。（圖／friDay影音）
▲▼《虹色病歷簿》非一般醫療劇，重點在於女主角與疾病共存的日常。（圖／friDay影音）
▲▼《虹色病歷簿》非一般醫療劇，重點在於女主角與疾病共存的日常。（圖／friDay影音）
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