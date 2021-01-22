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禁桃令？何博文：全國都是命運共同體　張銘祐：同島一命

記者陳志仁/新北報導

2021-01-22 12:09:21｜2021-01-22 13:11:27

鄭文燦談關懷回溯機制
▲澎湖縣、苗栗縣、雲林縣先後宣布禁止公務人員到桃園出差，引發各界的恐慌；桃園市長鄭文燦表示，台灣只有一個，希望各縣市合作抗疫。（圖／記者李春台攝, 2021.01.21）
衛福部桃園醫院發生新冠肺炎群聚感染的情形，並從院內感染至零星的社區感染，澎湖縣、苗栗縣、雲林縣先後宣布禁止公務人員到桃園出差，引發各界的恐慌；民進黨新北市黨部主委何博文籲，全國都是命運共同體，齊心抗疫！政治評論員張銘祐說，大家應該同島一命。
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▲新北市議員何博文（左三）獲得議會同僚的支持，且「正國會」目前也頃向支持何博文。（圖／記者陳志仁攝）
▲民進黨新北市黨部主委何博文表示，台灣地小人稠，其實全國各縣市都是命運的共同體，大家應該不分彼此、藍綠、黨派、縣市的團結一致，對抗嚴峻的疫情。（圖／記者陳志仁攝）
 
何博文今(22)日受訪表示，台灣地小人稠，其實全國各縣市都是命運的共同體，大家應該不分彼此、藍綠、黨派、縣市的團結一致，對抗嚴峻的疫情，尤其站在第一線執行防疫的衛福部桃園醫院醫護人員，辛苦捍衛國人的健康與安全，大家也應該要多給予支持與鼓勵；同時為降低群聚感染的風險，黨中央也來函請公職人員避免跑攤、參加大型聚會活動。

▲擔任政論節目名嘴的張銘祐，去年接受民進黨徵召參選新北市第11選區的立委。（圖／記者陳志仁攝）
何博文表示，台灣地小人稠，其實全國各縣市都是命運的共同體，大家應該不分彼此、藍綠、黨派、縣市的團結一致，對抗嚴峻的疫情。（圖／記者陳志仁攝）
 

政治評論員張銘祐指出，發起「禁桃令」的藍營三縣市，無論是遠見或天下雜誌的2020縣市首長施政滿意度，都屬於中後段班的首長，這種歧視桃園的作為，簡直是在「蹭」桃園、鄭文燦的聲量；並質疑這種「落井下石」的行徑，跟共產黨沒有什麼兩樣，痛批這些首長對人民、小孩做出最差的示範。

張銘祐認為，桃園為了全國的防疫、守護國人的健康，不分縣市收治的被感染者，第一線防疫的醫護人員因此染疫，且從人權價值的角度，疫情尚未達到封城禁止進入的階段，大家應該同島一命，不應該有歧視的行為；此外，若有需要的話，他願意捲起袖子跟桃園站再一起，攜手合力的面對疫情。

新北市長侯友宜21日在防疫應變的會議上重申，防疫必定是上下一條心，新北桃園為共同生活圈，桃園挺得住，新北才挺得住，全民皆應提高憂患意識，不可輕忽疫情的威脅，防疫只有過，沒有不及；也要大家回想一年前共同抗疫的精神，並指示所有局處加強宣導市民，要將當時憂患意識的精神拉回來，全力備戰，共體時艱，順利度過難關。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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