禁桃令？何博文：全國都是命運共同體　張銘祐：同島一命

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何博文今(22)日受訪表示，台灣地小人稠，其實全國各縣市都是命運的共同體，大家應該不分彼此、藍綠、黨派、縣市的團結一致，對抗嚴峻的疫情，尤其站在第一線執行防疫的衛福部桃園醫院醫護人員，辛苦捍衛國人的健康與安全，大家也應該要多給予支持與鼓勵；同時為降低群聚感染的風險，黨中央也來函請公職人員避免跑攤、參加大型聚會活動。
政治評論員張銘祐指出，發起「禁桃令」的藍營三縣市，無論是遠見或天下雜誌的2020縣市首長施政滿意度，都屬於中後段班的首長，這種歧視桃園的作為，簡直是在「蹭」桃園、鄭文燦的聲量；並質疑這種「落井下石」的行徑，跟共產黨沒有什麼兩樣，痛批這些首長對人民、小孩做出最差的示範。
張銘祐認為，桃園為了全國的防疫、守護國人的健康，不分縣市收治的被感染者，第一線防疫的醫護人員因此染疫，且從人權價值的角度，疫情尚未達到封城禁止進入的階段，大家應該同島一命，不應該有歧視的行為；此外，若有需要的話，他願意捲起袖子跟桃園站再一起，攜手合力的面對疫情。
新北市長侯友宜21日在防疫應變的會議上重申，防疫必定是上下一條心，新北桃園為共同生活圈，桃園挺得住，新北才挺得住，全民皆應提高憂患意識，不可輕忽疫情的威脅，防疫只有過，沒有不及；也要大家回想一年前共同抗疫的精神，並指示所有局處加強宣導市民，要將當時憂患意識的精神拉回來，全力備戰，共體時艱，順利度過難關。
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