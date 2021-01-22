國民黨凍結海軍預算？江啟臣：有人小題大作、藉機攻擊
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-01-22 12:14:29｜2021-01-22 12:30:09
海軍最近屢次傳出官兵對商家叫餐後被迫棄單，遭外界質疑「沒讓官兵吃飽、休息時間也不足」，管理可能出問題，國民黨決定暫時凍結海軍預算100萬元，成為社會討論話題。國民黨主席江啟臣今天(22)表示，他無法了解為何有人刻意把這個議題作大，甚至攻擊國民黨不挺基層官兵，心態可議。
江啟臣說明，國會暫時凍結預算，其實都不是新鮮事，他不知道為何有人刻意作大，甚至藉此攻擊國民黨。凍結的意義就是說，要讓行政單位清楚說明編列預算的目的，與使用的詳細狀況，只要單位能夠清楚說明，到目前為止，幾乎沒有預算不解凍的。江啟臣強調，除非行政單位無法說明，或是不敢說明，否則預算本來就沒有什麼不能講的，況且監督預算，就是國會的天職，也是立委應該做的事。
江啟臣說，如果立委不監督預算，那就等於放水。這些錢都是民脂民膏，都是人民的納稅錢，人民絕對不希望看到國會審查預算是本著護航，或是放水的心態。目前傳出國民黨凍結海軍100萬元預算，並有藍營立委揚言凍結潛艦國造30億元預算，以及駐美大使蕭美琴涉及「散布假消息」，蕭被凍結30%交際費預算，都必須向國會清楚說明預算編列用途。