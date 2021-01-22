NBA／聰明哥批評Embiid假摔 球迷諷：他也好意思說別人
記者黃建霖/綜合報導
2021-01-22 12:14:58
波士頓塞爾提克昨天在比賽中以109:117不敵費城76人，賽後綠軍後衛「聰明哥」Marcus Smart聲稱對方明星中鋒Joel Embiid假摔，不過對此對方也反唇相譏的說：「看看你自己吧！」
「這太難了，當我們每次找到狀態和手感時，他(Embiid)卻一直在內線假摔並得到哨音。而換我們進攻時，球員突破到禁區，也有身體對抗，但裁判卻沒有響哨。」Smart在受訪時如此表示。另外，Smart還諷刺說，如果他每次舉起手臂，或者每次一被碰到就能站上罰球線，那自己也能打出這樣的表現。「我想說，當對方有一名球員得到21次罰球時，我們就很難找到節奏了。」
而針對Smart指控自己假摔，Emibiid嗤之以鼻的回應，「他(Samrt)應該想想自己是怎麼打球的，我不認為自己假摔，對手試圖給我大量身體對抗，我感覺我就是比他們更聰明，我利用了這一點。」事實上，Samrt過去就是聯盟的假摔專家，因此他這次批評對手，讓許多球迷也是覺得好笑，紛紛在網路上支持Embiid：「來自影帝的肯定」、「笑死我了自取其辱」、「是的，他也好意思說」、「別人說也就算了問題是你是Smart」。