藍營嗆凍結蕭美琴交際費　前外交官批：交際費是作戰子彈

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▲前外交官劉仕傑痛批，對駐外館處來說，「交際費就是子彈」，藍團的提案不但無厘頭，更令人憤怒。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲前外交官劉仕傑痛批，對駐外館處來說，「交際費就是子彈」，藍團的提案不但無厘頭，更令人憤怒。（圖／NOWnews影像中心）

建議提案刪減駐美代表蕭美琴交際費30%，這個動作不但無厘頭，更令人憤怒

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跟人家談事情，對方很忙，但人總是要吃三餐，所以約吃飯，總是比較好約到。

劉仕傑更點到，在宣布台美交往限制解除前，我們的人因為進去國務院有諸多限制，所以很多重要的會晤都是約在附近的餐廳或咖啡廳﹔劉仕傑強調，交際費就是駐外人員的子彈，現在外交前線在作戰，藍營要求收回部隊的子彈？痛批「有這樣的在野黨，台灣還需要敵人嗎？」

劉仕傑說，江啓臣一直說國民黨是親美路線，但藍營人士所作所為一次次打臉自己的黨主席，人民已經失去對國民黨的信心，如果國民黨沒辦法扮演好在野黨的角色，那請慢走不送﹔更質疑明明是一個有「豐富」執政經驗的在野黨，裡面一堆「前駐美代表」，包括馬英九時期的袁健生、金溥聰及沈呂巡，難道國民黨不曉得交際費的重要性嗎？