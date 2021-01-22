藍營嗆凍結蕭美琴交際費 前外交官批：交際費是作戰子彈
記者孫唯容/綜合報導
2021-01-22 12:35:44｜2021-01-22 12:41:14
駐美代表蕭美琴受邀出席美國總統拜登就職典禮，被外界視為台美關係穩固的證明，但昨（21）日立院協商年度總預算，國民黨立院黨團提出，蕭美琴曾公開表示，美方將賣給國防部智慧型水雷，事後卻遭到否認，認定蕭放出假消息，提案要求凍結蕭美琴交際費用30％﹔前外交官劉仕傑痛批，對駐外館處來說，「交際費就是子彈」，國民黨團的提案不但無厘頭，更令人憤怒。
前外交官、時代力量國際部主任劉仕傑在臉書表示，國民黨團建議提案刪減駐美代表蕭美琴交際費30%，這個動作不但無厘頭，更令人憤怒﹔劉仕傑解釋，可能有人不太清楚「交際費」的功用，對駐外館處來說，交際費就是子彈，因為你想跟人家談事情，對方很忙，但人總是要吃三餐，所以約吃飯，總是比較好約到。劉仕傑表示，你以為使用交際費就是餐餐紅酒牛排？事實並非如此，這種公務應酬，除了大使負責講話之外，陪去的秘書通常都是嘴巴咬著食物，腦子裡都在記談話要點，兩個小時吃完飯，秘書衝回辦公室將兩個小時的談話濃縮精簡寫成幾頁的電報，報回台北。
劉仕傑更點到，在宣布台美交往限制解除前，我們的人因為進去國務院有諸多限制，所以很多重要的會晤都是約在附近的餐廳或咖啡廳﹔劉仕傑強調，交際費就是駐外人員的子彈，現在外交前線在作戰，藍營要求收回部隊的子彈？痛批「有這樣的在野黨，台灣還需要敵人嗎？」
劉仕傑說，江啓臣一直說國民黨是親美路線，但藍營人士所作所為一次次打臉自己的黨主席，人民已經失去對國民黨的信心，如果國民黨沒辦法扮演好在野黨的角色，那請慢走不送﹔更質疑明明是一個有「豐富」執政經驗的在野黨，裡面一堆「前駐美代表」，包括馬英九時期的袁健生、金溥聰及沈呂巡，難道國民黨不曉得交際費的重要性嗎？