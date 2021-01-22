娘家要她過年別回來　桃園人妻爆氣：「我們是瘟疫嗎」

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而從對話紀錄中可以看見，長輩傳訊交代原PO「過年待在家就好，不要回來比較保險」，更吩咐「沒人來你們就不要出去跟人家講話，有人來你們就不要出去接客，待在家比較安全，回來會傳染給我們」。原PO大感不滿，「我們是瘟疫嗎？住桃園怎麼了，有毒是嗎？我們很健康啦！傳染什麼啊」。
同情原PO的網友紛紛在底下留言回覆說，「又不是整個桃園人都中」、「這些人腦子是怎麼了，無知比病毒還可怕」、「說這話，我絕對從此不會來往了，就算是家人也ㄧ樣」、「桃園人現在好像被孤立一樣，扯」。
但也有人認為，「他說的沒錯，這時別造成雙方的困擾」、「各有想法啦沒有對錯」、「對方言語表達不恰當，但是非常時期的狀態，彼此如果能換換立場，將心比心想想便可以懂了」、「不要想太多、就當保護別人」。
而原PO隨後也補充解釋，「從去年疫情開始我們出去都全程戴口罩、不論是戶外還是室內，不論大小孩，只有上車、回到家才脫口罩，如果去醫院，小孩一上車馬上換乾淨的衣服才坐安全座椅，回家就馬上洗澡」，強調自己的防疫意識很強，另外也透露既然都講成這樣，今年過年就決定不回娘家了。（編輯：倪浩軒）
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