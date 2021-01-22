鳳山立委許智傑喊「留下黃捷」　黃捷謝「大傑」

高雄市議員黃捷罷免投票即將在2月6日登場，

民進黨鳳山區立法委員許智傑昨（21）日在臉書發文

表示，「

謝謝我們鳳山的大家長，大傑挺小捷」，感謝許智傑相挺

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▲高雄市議員黃捷希望鳳山的鄉親可以投下罷免不同意票。（圖／記者鄭婷襄攝）

謝謝我們鳳山的大家長，大傑挺小捷」