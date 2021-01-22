鳳山立委許智傑喊「留下黃捷」 黃捷謝「大傑」
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-22 12:54:05｜2021-01-22 13:08:00
高雄市議員黃捷罷免投票即將在2月6日登場，民進黨鳳山區立法委員許智傑昨（21）日在臉書發文表示，「這不是藍綠對決，這是反對報復，2月6號，溫暖的鳳山人要再一次站出來，一起投下不同意票，為鳳山，留下黃捷這位認真的議員」，對此黃捷今天也回應「謝謝我們鳳山的大家長，大傑挺小捷」，感謝許智傑相挺。
許智傑表示，黃捷是位很認真專業謙虛低調的民代夥伴，認真質詢、盡心盡力為選民服務、為地方爭取建設，一同打造更好的鳳山：去年，韓國瑜市長落跑選總統，讓高雄市民民怨高漲，一起做出了高雄的決定，選擇罷免韓國瑜，鳳山也有11萬多的市民投下同意罷免票，這是人民表達了自己的意見。許智傑認為，選舉與罷免是人民的權利，都會尊重，但是罷韓結束後，令人難以理解與信服的是，罷捷團體基於沒禮貌、翻白眼、質詢內容不尊重執政團隊等等奇怪的理由，鼓動仇恨要罷免黃捷，來達成報復洩恨的目的。但許智傑也不諱言，依鳳山人的純樸溫暖，不致於會罷捷成功，但是當王浩宇被罷免成功之後，這股報復之氣似乎更為高漲，「大愛鳳山 幸福城市」鳳山是一個溫暖感恩，而不是報復和仇恨的城市，鳳山人不能讓這場報復行動成功；對此高雄市議員黃捷今天也回應「謝謝我們鳳山的大家長，大傑挺小捷」表達感謝。