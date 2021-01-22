和尚「一見鍾情」超美英文老師 以結婚為目標追求！
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-01-22 21:00:00
經典日劇《朝5晚9》故事講述出身名門、家族寺廟繼承人的和尚山下智久，對英語老師石原聰美一見鍾情，隔天展開「騷擾式」的追求愛情故事。男女主角受訪談起拍攝期間對彼此的印象，石原聰美笑說看到山下智久穿白襪的動作，令她怦然心動，甚至形容這畫面很珍貴。
《朝5晚9》劇情述說一位夢想到紐約工作的女主角，因為家人的堅持，被迫去參加相親活動，令人意外的是，男主角竟然是個和尚。該名和尚也是寺廟繼承人，對女方一見鍾情，因而展開近乎於「騷擾」的追求攻勢。山下智久覺得飾演的和尚角色設定奇特，尤其像似跟蹤狂的追求方式，甚至第二次見面就要娶對方為妻，他笑說：「這行為應該會被女孩列為黑名單吧。」山下智久坦言，要獲得觀眾認同男主角不是一個變態，是他拍這部戲最難揣摩、花最多心思的部分。
回想拍攝期間，石原聰美的手藝獲山下智久大力稱讚，最令他印象深刻的，是她在現場包著手卷壽司、一一分給大家享用，「我拿到的時候心裡顫抖了一下，這樣體貼又周到的成熟女性很有魅力。」不僅如此，石原聰美有次提早收工，和朋友相約去學製作蕎麥麵，隔天就帶著手做麵條給大家吃，山下智久事後評語，麵條很有勁道，超好吃的。《朝5晚9》23日晚間6點在八大戲劇台播出。