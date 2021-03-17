「台版張柏芝」拍全裸寫真哭了！高空瑜珈勇簽生死狀
記者羅凌筠/台北報導
2021-03-17 12:00:00
「瑜珈界張柏芝」夏米雅（Miya）以一支「高空曬蜜臀」的海上瑜珈影片掀起討論，31歲的她擁有超級明星臉，神似港星張柏芝，也是瑜珈界的明星教師，不過眼尖的讀者可以發現，夏米雅其實曾發過唱片，卻因為銷量數字慘掛「0」，打醒她的偶像夢，夏米雅在《NOWNews今日新聞》勇敢揭開「一片歌手」的低潮期，以及她如何從半年不出門的「福馬林宅女」，藉由接觸瑜珈找到人生新轉角。
夏米雅來自安徽，曾拿過安徽衛視《超級偶像》的冠軍，2014年在台灣闖蕩星壇，砸了2000萬錄製創作專輯《我！？》，當年的師弟田亞霍還曾為她站台，不過銷售成績不理想，夏米雅整整失業半年變「家裡蹲」，是朋友看不下去才拉她上瑜珈課，意外打開她人生另一扇窗。 喜歡用身體打卡的夏米雅，把大自然當作瑜珈墊，在墾丁拍攝的海上瑜珈看似夢幻絕美，危險性竟高到需要簽下生死狀？！而她為了記錄瑜珈雕塑出的美好曲線，推出個人第1本寫真書《如瑜得水》，穿著「國王的新衣」全裸出鏡，一次解鎖美胸翹臀，和匪夷所思的瑜珈高難度動作，看到成品超乎想像還感動哭了，更多精彩內容請鎖定《NOWnews今日新聞》。