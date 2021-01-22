26歲男星激曬危險尺度 曝天天用按摩器
記者吳雨婕/台北報導
2021-01-22 15:29:46
26歲的「被窩情人」王振諾於今（22）日在台北舉行「ED 王振諾 振式出道記者會」，除了推出專輯《在一起，好嗎？》還順勢發行尺度大開《洞房花燭夜 王振諾寫真集》。從小就是風雲人物的王振諾，自爆常常被粉絲跟蹤，還曾經收過學弟告白的事蹟。
為了這次的寫真集，王振諾表示特別密集練了身材3個月，且他在寫真集中大方曬出結實臀部，連私密部位都若隱若現，對此他笑說，縱使尺度偏大，但是第三點還是不行，「如果是為了拍電影，那就可以為藝術犧牲。」而從小就有著帥氣臉龐的他，從還沒正式出道前就遭粉絲跟蹤到家，王振諾表示自己是後知後覺，「上樓之後才發現有女生在門口，那個女生還在附近徘徊。」去年聖誕節時，還收到粉絲送給他按摩器，王振諾一說完立刻修正說法：「是脖子按摩器，我現在每天用它按摩脖子。」
王振諾也分享在大學時期，被學弟告白的事蹟，他說，在畢業前學弟拿了一袋東西給他，裡頭有日記本以及印有他跟學弟照片的馬克杯，「我打開日記發現他記錄了我一年當中做了什麼事情，跟誰一起坐公車什麼的。」雖然兩者都算是恐怖的經歷，但心寬的王振諾表示，並不會因此害怕對方，所以無論是跟蹤他的粉絲或是學弟，他都正常面對。