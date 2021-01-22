NBA／勇士怎麼了？命中率超差還不搶籃板 柯瑞30分無用
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-22 13:59:34
勇士怎麼了？接連打敗湖人和馬刺的勇士今(22)日主場迎戰尼克，不料手感「凍」到不行，全隊命中率不到4成，儘管勇士一哥Stephen Curry轟下30分，但落後太多提早下場只能坐在場邊無奈，終場勇士以104:119不敵尼克。
前三節打完，勇士全隊僅3人得分上雙，Curry三分球11投3中，而其他球員總共18投3中，手感超差以76:89進入第四節，眼看差距始終追不回來，末節尾聲就讓Curry提前下場休息，他和因傷高掛免戰牌的「K湯」Klay Thompson坐在場邊，表情相當無奈。勇士此役輸得有理，全場86次出手33次命中，命中率僅38.4%，其中三分球更慘38投9中，只有23.7%命中率。而尼克兩項命中率都超過45%，籃板55個也比勇士多出9個，成為勝負分水嶺。
Curry此役雖繳出30分4助攻3籃板，為全隊之最，但效率不佳19投僅9中，Andrew Wiggins挹注次高的17分9籃板，Draymond Green只拿到3分但有8助攻，全隊僅4人得分上雙。反觀尼克全員皆兵，加上先發5人共6得分破雙位數，先發後衛RJ Barrett攻下28分，Julius Randle繳出16分17籃板9助攻「準大三元」成績單。