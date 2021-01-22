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啟動部桃專案　6日到19日出院病人「健保卡需註記」

記者孫唯容/綜合報導

2021-01-22 14:44:03｜2021-01-22 14:50:03

衛生福利部桃園醫院，如今成為新冠肺炎群聚感染之地。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
▲中央流行疫情指揮中心啟動部桃專案，指揮官陳時中表示，門診降載，考量診療必要性及延續性，僅提供複診病人服務﹔此外，1月6日至1月19日由綠區出院病人於健保卡註記為「自主健康管理」專案對象。（圖／記者李春台攝）
因應衛生福利部桃園醫院院內感染群聚事件，中央流行疫情指揮中心啟動部桃專案，指揮官陳時中表示，門診降載，考量診療必要性及延續性，僅提供複診病人服務﹔此外，1月6日至1月19日由綠區出院病人於健保卡註記為「自主健康管理」專案對象。
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指揮中心指出，針對住院病人清空部分，出院或轉院之病人列為居家隔離對象，轉院後須住專責病房，14天隔離期滿或移出前須再次採檢；出院者須居家隔離14天，期滿安排採檢﹔1月6日至1月19日由綠區出院病人於健保卡註記為「自主健康管理」專案對象，提醒醫療機構注意詢問接觸史，提供適切的醫療服務，也將提供診治醫療機構防疫獎勵，不得無故拒診。
陳時中表示，指揮中心也將針對協助收治或診治部立桃園醫院轉出病人之醫療機構，其相關照護之醫事人員，依獎勵要點發予津貼，醫療機構則發予獎勵金。

針對醫院清空後改善措施，陳時中說，繼續收治病人及執行照護之醫事人員，依據「嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」規定，核發人員津貼；另該醫院內配合指揮中心啟動院內感控改善方案，所需經費由特別預算支應。

陳時中指出，醫院自1月12日起住院病人只出不進，適用「衛生福利部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響醫療(事)機構住宿式機構藥商補償紓困辦法」申請補償﹔醫院應持續落實動線管制，人員不跨區移動，強化環境清消等感染管制措施。

指揮中心再次呼籲，民眾進入醫療機構應全程佩戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，並於進出醫療機構時落實手部衛生，另請盡量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，如需提供病人物品，建議可交付予醫院轉交；若仍有實地探視之需要，應配合實聯制登記及院方相關管理措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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