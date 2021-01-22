邀民眾祈好運！台新金控設轉運寶盒　牛轉乾坤迎新年

再過不到一個月的時間就是農曆的辛丑牛年了，去年受到疫情的影響，民眾都希望新的一年可以迎來好運，添財、添壽、添福氣。台新金控就邀請民眾一起祈好願，在台北市仁愛路總部大樓外設置了大型轉運寶盒，並用「福、祿、壽、喜、財」古字雕鑄，代表民眾對幸福、升官、長壽、喜慶、發財等5個美好的願望，只要親臨現場出示指定網頁的QR Code，即可啟動轉運寶盒，搭配音樂及燈光效果，就能祈願匯集好運，在新的一年扭轉乾坤、心想事成。

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台新金總經理林維俊表示，「2021台新金控迎牛年」的新春節慶布置是台北市內少見的大型春節裝飾，近日經過台新金控大樓的民眾都常會被吸引而駐足觀賞。除了轉運寶盒之外，也運用金牛、古錢幣、中國結等傳統春節元素，將台新金大樓打造得喜氣洋洋，大樓玻璃牆上超過四米的豪氣金牛代表著金牛年牛來運轉、牛市再臨。

▲台新金控大樓玻璃牆上超過四米的豪氣金牛代表著金牛年牛來運轉、牛市再臨。（圖／資料照片）

此外，設置於台新金控大樓門口的迎春金球，還鑲上4枚錢幣的圖騰，要讓進入金控大門的民眾、客戶及員工都能歡喜迎來興盛之年，而周邊的拱門亦用錢幣元素點綴，代表著穿越拱門的人都能得好運發大財，亦代表著台新金對民眾金牛年的滿滿祝福。





值得一提的是，台新金控大門口的櫻花林，由子公司台新投信為推廣ESG新興市場債券基金所布置的祈福樹，民眾可透過櫻花樹旁的QR Code登入活動網頁，許下願望並祈福，完成後將會點亮一朵美麗的櫻花，隨著參與人數的增加，線上櫻花樹也將會越開越茂盛，而且在 2月26日前完成參與線上祈福樹活動，還有機會獲得7-11的200元商品卡，限量100份。





這次台新金設置轉運寶盒，也延續提供Richart Life合作夥伴及圓環周邊商戶等，全台逾3000家商戶的優惠券，包含全家便利商店、王品集團等知名連鎖企業，民眾無論是親臨現場或是身處於北中南各地，都可透過Richart Life APP在「2021台新金控迎牛年」活動中，獲得日常生活中的食、衣、住、行相關專屬優惠券。

▲民眾可透過櫻花樹旁的QR Code登入活動網頁，許下願望並祈福（圖／資料照片）

林維俊強調，今年的春節布置主要延用去年底聖誕布置的裝置結構，經由配件及燈材的再利用，輔以燈光及設計的調整變化，除了為台北市仁愛圓環增添濃濃的新年喜氣外，也兼具環境永續精神。