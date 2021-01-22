防疫加嚴！台鐵車站大廳「禁群聚、飲食」 暫停辦活動
記者孫唯容/綜合報導
2021-01-22 15:13:33｜2021-01-22 15:16:12
隨著本土新冠疫情升溫，各機關皆呼籲減少群聚行為，交通部台鐵局今（22）日決議，各車站大廳禁止群聚或飲食，也暫停租借車站讓外界辦活動﹔美食街用餐區的桌椅間需設置阻隔板及張貼保持距離警語，各商店門口也需標示排隊地標。
台鐵指出，今日會議決議，暫停各車站大廳租借，停止辦理大型活動，同時禁止民眾群聚，不允許在大廳飲食，美食街也須落實相關防疫措施﹔另郵輪式列車則在2月底前班次均停開。台鐵表示，桃園地區所有車站進行全面加強消毒，台北站已於1月14日及1月21日、板橋站已於1月18日、1月22日各完成二次全面消毒，未來落實一線員工上班前均量測體溫，並作成紀錄，如有發燒即停止出勤。
此外，台鐵說，目前已有49部紅外線測溫儀外將再採購16部，加強春節疏運旅客量測體溫效率。
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