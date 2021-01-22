禁桃令？侯友宜：不分你我防疫、跟桃園站在一塊
記者陳志仁/新北報導
2021-01-22 15:13:26
國防部率先下令讓官兵不去桃園的「禁桃令」，因發各界的熱議，國民黨主席江啟臣認為國防部應說清楚；新北市長侯友宜今(22)日受訪時表示，防疫最重要還是要上下一條心，新北市願意盡最大的力量跟桃園站在一塊。
侯友宜今日視察樹林區柑園河濱公園水環境再造計畫工程－沐心池，針對「禁桃令」的議題受訪；侯友宜指出，防疫最重要還是要上下一條心，在最嚴峻的時刻，不分你跟我，大家要共同承擔跟面對所有的問題；新北、桃園是共同的生活圈，強調訪疫採區域聯防、全國一致性的方式，也希望全國民眾都有這樣的想法與態度，一定可以做好防疫、讓台灣更安全。 相較於澎湖縣、苗栗縣、雲林縣的「禁桃令」，「新北願意跟桃園站在一起」的發言，被解讀在政治上是很高招的看法？侯友宜回應，「我只是在盡我的本分，做我該做的事而已！」最重要的只有一個態度，怎麼樣讓防疫守住所有國人的健康，這才是他最想要做的事；其實對外只有病毒一個敵人，呼籲內部一定要團結、同心齊力，這是每一個人應有的態度。
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