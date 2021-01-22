NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

捷運加持衝高房價！台中「1字頭」行政區再減2區

記者賴志昶／台北報導

2021-01-22 15:13:16

▲在中捷等利多加持下，北屯房價晉升2字頭。（圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）
▲在中捷等利多加持下，北屯房價晉升2字頭。（圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）
在台中捷運的利多助攻下，台中1字頭房價區再少2區。根據房仲業者統計，結果顯示，台中各區房價中，單價最高者分別為西屯27.4萬、南屯25.7萬以及西區23.6萬，平均都有2至3％的年漲幅；而首購族熱門的北屯區與北區，去年平均房價正式揮別1字頭，分別以20.5萬、20.3萬，連袂晉升2字頭俱樂部，使台中的2字頭行政區增加為5個。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台中建設多元、投資興旺，水湳經貿園區的綠美圖、國際會展中心接連動工，中央公園也啟用，而北屯、北區、西屯、南屯等地，更受惠於中捷綠線利多，近2年大舉吸引購屋族，買氣信心支撐價格上揚力道；而外圍區段也有三井outlet二期商城規劃，帶動海線商機，台中房市遂展現出不容小覷的向上潛能，有機會持續助長1字頭區段的房價朝2字頭挺進。
二字頭俱樂部中，以北屯在今年買賣移轉棟數表現最為亮眼，全年達8162棟，也是台中各區中，人口增加最多的區域，平均房價年漲3.5％。台灣房屋台中青海特許加盟店店東林于甄分析，北屯本來就是台中人口最多的行政區，且自然增加及社會增加長年維持正成長，因此剛性買盤厚實，交易量高居台中之首，在人氣與買氣加持下，上位2字頭只是時間早晚的問題；加上北屯近年有北屯機廠、單元十二、十四期、單元八及水湳經貿園區等大規模開發題材，又設有5座捷運站及2座火車站，軌道紅利豐厚，激勵房價往上攀升。

▲台中市平均房價2字頭行政區。（表／台灣房屋彙整）。
▲台中市平均房價2字頭行政區。（表／台灣房屋彙整）。
北區雖然人口稍減，年度交易量也減少421棟，但房價增幅達4.1%。林于甄指出，北區位居市中心，生活機能完善，房市基本面強勁，加上區段飽和供給稀少，使新案身價不凡，進而帶動中古屋房價；且近年官方力推危老政策，使北區的一中商圈、中國醫藥商圈成為危老重建的熱門區段，老屋價格也因改建遠景而提升，促使整體房價站上2字頭。
林于甄表示，雖然北屯、北區漲到2字頭，但兩地供給以中小坪數居多，因此總價水位依舊親民，其中兩區交界地帶的捷運文心中清站、文心崇德站周邊，商圈發展繁榮，屋齡約20至25年的中古大樓華廈，還有許多單價15至18萬的實惠選擇，讓民眾可低負擔進軍鬧區捷運宅。
關鍵字

NOW民調中心

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

繼續作答
誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？

擔心
不擔心
83.11%16.89%
2021-01-20-2021-01-26

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
47.89%52.11%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀